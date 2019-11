Unidas Podemos aboga por fortalecer con inversión la atención primaria y por subir el salario mínimo

Publicado 04/11/2019 14:28:53 CET

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida y número 1 de Unidas Podemos por Málaga al Congreso, Alberto Garzón, ha afirmado que fortalecer con inversión la Atención Primaria es "de una necesidad que tiene que ser estratégica en el siguiente gobierno". Además, ha incidido en que si la formación gobierna subirán también el salario mínimo.

Garzón, en Málaga durante un reparto informativo, ha dicho que España está sufriendo "un acoso sistemático" por las "políticas neoliberales y de recortes a los servicios públicos", incidiendo en que la candidatura de Unidas Podemos "tiene como prioridad el blindaje de los servicios, especialmente, en nuestra provincia".

En este punto, ha criticado que la sanidad pública "ha sido deteriorada en los últimos años como consecuencia de los recortes sistemáticos por parte del Estado y de la Junta" andaluza.

Así, ha advertido que el Ejecutivo regional "sigue la doctrina neoliberal del PP que en otras comunidades autónomas ha deteriorado profundamente, seriamente y gravemente la sanidad pública", aludiendo al incremento de las listas de espera y también a "los favores a la sanidad privada".

Por ello, ha incidido en que Unidas Podemos tiene como "prioridad" el "blindaje" de los servicios públicos, y muy específicamente, ha dicho, el de la sanidad: "En un momento como este hace falta más financiación a través de una reforma fiscal progresiva --que aparece también en el programa de la formación-- y que eso sirva para fortalecer la sanidad pública".

Garzón, en este sentido, se ha referido al caso de la carne mechada en Andalucía que "ha puesto de manifiesto deficiencias importantes en nuestro sistema público de salud; pero sobre todo el deterioro en el acceso de las familias trabajadoras a un servicio tan básico como es la sanidad"; además de "una estrategia preconcebida del Gobierno de la Junta de Andalucía y de otros, que ha estado encaminada a beneficiar a la sanidad privada y generar incentivos para que, al final, las familias que sí tengan recursos puedan irse a la sanidad privada mientras que el resto va a una sanidad pública más deteriorada".

Por ello, ha propuesto que el Gobierno que salga del 10N no solo tiene que "fortalecer" la sanidad pública, sino también aprobar un plan nacional que permita que dentro de las competencias que gestionan las comunidades, entre ellas, la sanidad, se fortalezca la atención primaria.

"Fortalecer la atención primaria en el ámbito de la salud es mejorar la vida de las familias, facilitar que las enfermedades no empeoren y que, además, no resulte mucho más caro su tratamiento, como cuando se van a urgencias porque no ha habido una atención primaria adecuada", ha continuado.

A juicio de Garzón, "este modelo de urgencias es el modelo que está promoviendo PP y Cs en todo el país", lamentando que ello "encarece la sanidad y cuando se atiende a la persona se hace en perores dificultades", abogando por fortalecer "con financiación" la atención primaria.

SUELDOS

Por otro lado, Garzón ha defendido que subir los salarios en España es "absolutamente necesario", criticando que los actuales "son de miseria", porque "la mayoría de las familias españolas trabajadoras no pueden llegar a fin de mes y no puede acceder a unos servicios fundamentales para desarrollar una vida digna".

"Hay muchas formas de subir los salarios, a través de plan de empleo público como hemos propuesto, pero uno de los que hemos demostrado que funciona es subir el salario mínimo a 1.300 euros", por lo que "es una prioridad", ha defendido, comprometiéndose a esa subida si gobiernan, junto con más medidas que "permitan a las familias tener ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades cotidianas".

Por último, cuestionado en relación con el resultado electoral y i se vuelven a repetir los datos de los comicios anteriores, Garzón ha defendido que en Unidas Podemos "lo hemos dicho de forma clara". "A pesar diferencias con el PSOE y que el PSOE ha girado nítidamente hacia la derecha, creemos que tenemos que llegar a un entendimiento" con ellos, pero eso, a su juicio, "significa hacer políticas de izquierdas".

"Cuando más fuerte es Unidas Podemos más factible es un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos; y cuando más fuerte es Unidas Podemos más difícil será que PSOE pacte como pretende con Cs y PP", ha asegurado. Al respecto, Garzón ha criticado que "Pedro Sánchez esta pidiendo las abstención de las derechas para no tener que hacer políticas de izquierdas".