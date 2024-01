UGT lamenta "falta de información" sobre la 'autobaja' propuesta por Sanidad e insta a consultar a los agentes sociales

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha afirmado que "no puede pronunciarse" sobre la 'autobaja' de tres días propuesta por el Ministerio de Sanidad al haber conocido la medida "por los medios de comunicación" y lamentan "falta de información".

"Una vez más, el Gobierno y, en este caso, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha preferido dar la noticia antes de realizar la consulta pertinente a los agentes sociales", han criticado en un comunicado.

"El Gobierno no nos ha trasladado nada en relación a este tema y, por lo tanto, no sabemos cómo ni de qué manera van a proceder a llevar a cabo dicha cuestión", recalca el sindicato. UGT insiste en que "no es el procedimiento adecuado", ya que "trata temas sensibles y que necesitan matizaciones".

Cabe recordar que el periodo de baja laboral por incapacidad temporal (IT) comienza con la baja del médico. Los primeros tres días de baja no están cubiertos por la prestación por IT de la seguridad social, aunque muchos sectores han ido estableciendo en sus convenios colectivos que la empresa pague el salario, o parte del mismo desde el primer día de baja).

Desde el día cuatro hasta el 20 de la baja, el empleado recibirá un 60 por ciento de la base reguladora de la prestación por IT. A partir del día 21 recibirá un 75 por ciento de la base reguladora pagada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la mutua.

"En ambos casos, nuevamente, muchos sectores y empresas han ido estableciendo en sus convenios colectivos porcentajes mayores complementarios (a cargo de las empresas) a los reconocidos por el INSS", han destacado en el comunicado.

Salvo cambios en la Ley General de la Seguridad Social, todo el sistema opera a partir de una consulta médica inicial --sea una baja como tal o un justificante--. "Sin esa intervención del médico no se puede iniciar el periodo de baja, lo cual afecta a todas las prestaciones por IT, tanto si duran un día (cuando está contemplado en el convenio), como si duran cuatro (con carácter general), como si duran más de veinte días para el incremento de la base reguladora", reiteran desde UGT.