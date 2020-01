UGT espera que Illa "escuche" a los sindicatos, pese a que no esté vinculado al sector sanitario

Publicado 10/01/2020 16:01:33 CET

La secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT, Gracia Álvarez, espera que el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, "escuche" las reivindicaciones de los sindicatos, actúe como una persona "dialogante" y trate de poner solución a los problemas del sector.

En declaraciones a Europa Press, Álvarez ha lamentado que Illa no tenga ninguna vinculación al mundo sanitario, pero ha puntualizado que "a priori no sería un obstáculo". "Es una persona en principio que no tiene que ver con la Sanidad. Pero que no esté relacionado, al menos en apariencia, tampoco dice nada. Tuvimos a Ernest Lluch (economista), que fue un gran ministro", ha recordado.

Así, confía en que el nuevo ministro aborde temas "muy importantes" para la sanidad pública española, como "evitar el aumento de los interinos, que pasa por la agilización de las convocatorias; o mejorar las condiciones laborales".

Además, ha comentado que está "expectante" por ver cómo Illa afornta la reforma de la Atención Primaria, que puso en marcha el anterior equipo directivo del Ministerio. "Esperamos que se nos incluya. Somos los profesionales, no solo receptores de los servicios. Tenemos algo que decir a la hora de determinar las soluciones", ha reivindicado.

Por último, ha valorado la etapa de María Luisa Carcedo al frente del Ministerio de Sanidad. "Teníamos una relación cordial y buena cuando hemos ido a verla con nuestras reivindicaciones. Nos ha atendido, ha recibido nuestras propuestas. El ministro lo pone el Gobierno y nosotros lo que le pedimos es que sea una persona dialogante y que escuche nuestras reivindicadiones, que nos entienda y trate de poner solución", ha concluido.