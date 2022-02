El TUE avala el método de medición de emisiones de nicotina y alquitrán para cigarrillos en la UE

BRUSELAS, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado este martes los métodos de medición de emisiones de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono establecido por las normas ISO para los cigarrillos comercializados o fabricados en los Estados miembros.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE llega en respuesta a una demanda interpuesta en 2018 por la Fundación para la Prevención del Tabaquismo entre la Juventud contra la Autoridad Neerlandesa de Alimentos y Productos a quien pedía que garantizara que los cigarrillos con filtro comercializados en los Países Bajos se ajustara a la normativa de la UE, bajo la Directiva 2014/40, y que ordenara a los fabricantes retirar los cigarrillos con filtro que no se ajustaran a tales niveles de emisión.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE reconoce en su dictamen que como la directiva no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, el método no tiene repercusiones sobre las asociaciones de protección de la salud de los consumidores, porque los particulares no pueden conocer los métodos de medición de emisiones.

Además, la sentencia señala que la participación de la industria del tabaco en la elaboración de las normas que aplica el ISO no pone en cuestión la validez de las mismas, pues considera que la propia normativa no impide que la industria del tabaco participe del mecanismo de control de este producto, si no que tan sólo persigue que sus intereses influyan en las políticas de control del tabaco.

Por último, el Tribunal europeo señala que la medición de emisiones de los cigarrillos debe ajustarse al progreso científico y técnico así como ajustarse a la normativa internacional. Además, considera que la exactitud de las mediciones a través de este método tendrá que ser verificada por laboratorios aprobados y supervisados por las autoridades competentes de los Estados miembros.