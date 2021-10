Tres fallecidos por coronavirus en una jornada con 29 positivos y menos hospitalizados

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas tres nuevos fallecimientos por Covid-19, que elevan a 1.947 el número de víctimas desde el inicio de la pandemia en la comunidad autónoma.

Se trata de una mujer de 88 años de Don Benito, vacunada, otra de 73, de Valverde del Fresno, no vacunada, y hombre de 96, vacunado, de la residencia de Alcollarín.

En esta última jornada se han notificado 29 casos positivos confirmados, y en los hospitales extremeños hay 15 hospitalizados, dos menos que ayer, tras producirse dos altas y ningún ingreso. De ellas, tres se encuentran en UCI.

Asimismo, se han dado 127 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 100.838 altas. La incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 47,20 casos y a los 7 días en 21,07.

No se abre ningún brote y se cierran cuatro, en Villa del Campo, Monterrubio de la Serena, Piornal y Salvatierra de los Barros.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, Badajoz notifica dos casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.963 altas; mientras que Cáceres notifica siete casos positivos. Tiene dos pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Acumula 534 fallecidos y ha dado 17.247 altas.

A su vez, Mérida registra cinco casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizados por covid-19, uno de ellos en UCI. Acumula 247 fallecidos y ha dado 17.123 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica cuatro casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado, ninguno en UCI. Acumula 265 víctimas mortales y ha dado 13.719 altas.

El área de Plasencia registra dos casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 9.868 altas; y Navalmoral de la Mata notifica cuatro casos positivos. No tiene pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 114 fallecidos. Ha dado 4.761 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra no registra casos positivos. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 8.002 altas; y Coria registra cinco casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 96 personas fallecidas y se han dado 3.155 altas.