Los trasplantados de riñón no tienen un factor de riesgo adicional, según un estudio

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas con un trasplante renal que han sido hospitalizados a causa de covid-19 no parece que tengan factores de riesgo diferentes que la población general, según un estudio liderado por el Servicio de Nefrología del Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Se trata de un estudio observacional sobre las características clínicas y los factores de riesgo para la covid-19 grave en las personas trasplantadas de riñón, sujetos especialmente sensibles por la inmunosupresión secundaria en el tratamiento que reciben para evitar el rechazo, ha informado este jueves el hospital en un comunicado.

La mortalidad en estos pacientes --un 27%-- es muy parecida a la media registrada entre todas las personas ingresadas por covid-19, así como también la causa principal del deceso: la neumonía con el síndrome de dificultad respiratoria aguda.

Los resultados, publicados en 'American Journal of Transplantation', no objetivaron diferencias significativas de edad entre los pacientes trasplantados que desarollaron el síndrome y los que no lo hicieron, y la obesidad aparece como una de las variables más decisivas a la hora de desarrollar el síndrome.

Uno de los integrante del equipo que ha liderado el estudio Edoardo Melli ha señalado que lo más relevante del trabajo es que el estudio más completo sobre el impacto en los pacientes trasplantados renales y "puede ayudar a mejorar el abordaje de la inmunosupresión".