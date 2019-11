Trabajando en Positivo lanza una campaña para concienciar a empresas y sindicatos de que se puede trabajar y tener VIH

Publicado 13/11/2019 14:46:15 CET

La organización Trabajando en Positivo ha impulsado la campaña 'Ruta #YoTrabajoPositivo Sin discriminación por VIH', que hasta el 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, recorrerá empresas, sindicatos, organizaciones civiles y organismos públicos con el objetivo de contribuir a erradicar la discriminación laboral que sufren las personas con VIH.

Antonio Serrano Pinto, presidente de la Organización Vihsibles en Murcia y trabajador en el Registro Regional de Enfermedades Raras de la Consejería de Salud de Murcia, es uno de los protagonistas jóvenes de esta iniciativa. "Llevo más de cuatro años viviendo con VIH. En mi actual trabajo no tengo ningún problema por tener VIH. Aquí, todo mi servicio conoce mi diagnóstico y no tengo ningún tipo de rechazo, pero también es porque ahora, en este momento de mi vida, estoy empoderado y tengo herramientas para que si una persona me dice algo, yo pueda rebatírselo", explica.

La evidencia científica confirma que el riesgo de transmisión del VIH al personal médico y paramédico o de éste a sus pacientes es improbable, siendo aún menor si se adoptan las precauciones universales, que deben aplicarse todos los días con todos los pacientes. Por ello, Antonio Serrano Pinto defiende que "no estaría justificado excluir a las personas con el VIH de ocupaciones y tareas sanitarias".

"Yo, como persona que vivo con VIH, sé que mi trabajo no es ningún medio para transmitirlo. Aparte de que, gracias a los tratamientos, mi carga viral es indetectable y, por tanto, no transmito el virus. Además, conozco mis derechos y las leyes que evitan la discriminación a causa del estigma social. No debemos tener miedo al rechazo, a la discriminación o a un posible despido", reclama.

Con la debida información, el enfermero considera que se eliminarían muchos prejuicios e información errónea. "Creo que falta más compromiso, más información, porque es vital para erradicar la discriminación que experimentamos las personas que vivimos con el VIH. No todas las personas están informadas. Las empresas y los gobiernos tienen que hacer campañas de concienciación para que las personas con VIH podamos vivir libremente nuestro estado serológico", comenta al respecto.

Vihsibles anima a todos los agentes implicados en la respuesta al VIH a que se sumen para contribuir a erradicar la discriminación a través de la campaña, que llegará a Murcia el próximo 18 de noviembre. Previamente, se llevará a cabo el día 15 de noviembre una conferencia de presentación de Trabajando en Positivo en el Centro Cultural García Alix (Murcia) y el 16 de Noviembre una actividad comunitaria en la Plaza Santo Domingo de Murcia.