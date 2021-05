Torres dice que lo de Ceuta "es distinto" a lo ocurrido en Canarias porque se está ante una confrontación entre países

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que lo que ha ocurrido estos días atrás en Ceuta, con la llegada masiva de inmigrantes, "es distinto" a lo que ha pasado en el archipiélago meses atrás porque ahora se está ante una confrontación entre países.

"Creo que lo que ocurrió ayer y antes de ayer en Ceuta es distinto, estamos ante una confrontación entre países, es verdad que hay condimentos de inmigración irregular pero aquí ha habido un acto consentido y, por tanto, estoy preocupado, lo tengo que reconocer, porque hay que restaurar las relaciones diplomáticas entre países que somos frontera", apostilló Torres.

En este sentido, añadió que Marruecos tiene un "papel fundamental para el control del fundamentalismo", de ahí que ha abogado por tener la mejor relación con todos los países que están cerca de España, "especialmente con aquellos con los que se está conviviendo geográficamente".

De todos modos, Torres ha admitido que teme una reactivación de llegada de pateras procedentes de tierras marroquíes, si bien espera que "no" se produzca este fenómeno, según dijo en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press.

En relación con ello ha indicado que este martes estuvo conversando con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y con el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.

Por ello, apuntó que espera que "esto se pueda restaurar con carácter inmediato" y que en las próximas horas se tengan "mensajes tranquilizadores porque no es bueno, en ningún caso", tener conflictos entre países fronterizos.

Finalmente, en relación a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se trasladó a Canarias cuando hubo una llegada masiva de inmigrantes a las costas del archipiélago, manifestó que "no vino aquellos días", si bien ha defendido que "no ha habido ninguna legislatura" que en un año y medio haya tenido "más presencias de ministros" en las islas como la actual, en la que apuntó que el propio presidente también ha estado en visita oficial.