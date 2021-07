El toque de queda "se empieza a notar" en Cantabria, que baja la incidencia entre los jóvenes

El toque de queda se "reevaluará" en 14 días y se incluirán nuevos municipios "si fuese necesario"

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha defendido que el toque de queda es una medida "correcta" y ha señalado que "ya se empieza a notar" entre los más jóvenes, cuya incidencia en el grupo de 20 a 30 años "está descendiendo".

Así lo ha afirmado el titular de Sanidad en declaraciones a Telecantabria, recogidas por Europa Press, que ha destacado que esta semana ningún municipio se sitúa en el nivel 3 (riesgo alto) del 'semáforo Covid'.

Según Rodríguez, los técnicos de Salud Pública han considerado a la hora de tomar esta decisión dos factores: Que la incidencia en los más jóvenes "está descendiendo" en el grupo de 20 a 30 años y que el número de los ingresos en las Unidades de Vigilancia Intensiva (UVIs) en el hospital "están teniendo dientes de sierra", de tal forma que en el mismo día cambian los datos que "no están estabilizados".

"Esta semana han recomendado prudencia y ver un poco como evoluciona la situación", ha indicado el consejero, que ha reafirmado que el toque de queda, decretado en 53 municipios de la comunidad de 01.00 a 06.00 horas, era "absolutamente necesario".

En este sentido, ha justificado que había que disminuir la interacción social, fundamentalmente la que se produce en las horas nocturnas, momento del día en el que "más se da" esa interacción "sin mascarilla y sin respetar la distancia".

Rodríguez ha recordado que las medidas aproximadamente tardan dos ciclos de la incubación, por lo que calcula que se tardará al menos 12 días en "notarse" los efectos, es decir, "hasta aproximadamente la semana que viene no empezaremos a notar seriamente los efectos de estas medidas", ha dicho.

SIN VARIACIONES EN EL TOQUE DE QUEDA ESTA SEMANA

Asimismo, ha aclarado que, pese a la actualización del 'semáforo Covid', que sube a 60 los municipios en nivel 2 (riesgo medio) esta semana, no va a haber variaciones respecto a los que afecta el toque de queda.

En este sentido, ha avanzado que cuando se haga la "reevaluación" de la resolución del toque de queda, que tiene una duración de 14 días, se incluirán más municipios "si fuera necesario".

Así, Rodríguez ha aclarado que a los municipios que han pasado al nivel 2 esta semana solo les afecta los aforos correspondientes al riesgo medio.

Respecto a la posibilidad de que se produzcan nuevos brotes en verano por las fiestas, el consejero ha hecho un llamamiento a la precaución. "No decimos que no haya fiestas y que la gente no se reúna, pero siempre respetando las medidas de seguridad", ha dicho.

Asimismo, Rodríguez ha afirmado que las playas, respetando la medida de seguridad de la mascarilla y la distancia, "son seguras". "Cuanto más tiempo tengamos la mascarilla puesta, sobre todo si estamos en grupo, mucho mejor", ha insistido Rodríguez, que ha señalado estas medidas para el caso del transporte público.

EL 60% DE LOS CASOS SON DE LA VARIANTE DELTA

Cuestionado sobre la variante Delta, el titular de Sanidad ha afirmado que es la mayoritaria en Cantabria, con casi el 60 por ciento de los casos, y ha advertido que "por desgracia" se esperan nuevas variantes.

"Los expertos lo que plantean es que posiblemente cada cierto tiempo salga alguna variante nueva que nos complique la vida", ha apuntado Rodríguez, quien ha reiterado que "la prudencia es la mejor medida de prevención".

LA AUTOCITA SE ABRIRÁ ANTES DEL 2 DE AGOSTO A LOS MENORES DE 29

En cuanto a la vacunación, ha explicado que ya se está "priorizando" al grupo de 60 a 69 años y "antes de que acabe julio todos los que tenían pendiente la segunda dosis de AstraZeneca la tendrán puesta".

En cuanto a los más jóvenes, a lo largo de esta semana se va a insistir en la vacunación del grupo de 30 a 39 años y la semana que viene, o el 2 de agosto a más tardar, se abrirá la autocita para todos los menores de 29 años, momento en el que los más jóvenes tendrán la opción de vacunarse de acuerdo a sus preferencias.