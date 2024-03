Tomás Cobo pide a la ministra de Sanidad "proteger el modelo sanitario público" y "hacer caso a los profesionales"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha realizado un coloquio sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha introducido el encuentro, que "proteja el modelo sanitario español" y "hacer caso a los profesionales con honestidad, franqueza y codo con codo".

Estas declaraciones han sido tras la presentación de la ministra en la que ha definido a Tomás Cobo como "un hombre súmamente comprometido con los valores del SNS, sensible con las preocupaciones de los profesionales sanitarios, dialogante y que representa muy bien los valores del SNS".

Asimismo, la ministra ha destacado tres aspectos del SNS que "están en crisis", entre los que se encuentran: la Atención Primaria, "que se ve sobrepasada con dificultades para responder eficazmente a las necesidades de la población", la moral de los profesionales y la cobertura pública, "que es cada vez menos accesible y, por tanto, menos atractiva para la mayor parte de la población".

"Estamos comprometidos firmemente en recuperar ese orgullo. Queremos ensanchar nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), tenemos en marcha muchísimas reformas como el estatuto marco para optimizar las condiciones laborales y hacer atractiva la Sanidad a nuestros profesionales", ha declarado la ministra.

AUTOGESTIÓN SANITARIA, REORDENACIÓN PROFESIONAL Y DESMEDICALIZAR EL MALESTAR

Por otro lado, el presidente de la OMC ha destacado tres "grandes grietas" del sistema sanitario en las que se debe actuar: La desafección de los profesionales, la Atención Primaria y la progresiva migración de la población hacia aseguradoras privadas. En primer lugar ha apuntado a la figura de los Jefes de Servicio, "que es clave" ya que "tienen la obligación de decir las necesidades de su servicio y la eficacia".

"El que no entienda en el siglo XXI que la atención al paciente debe ser multidisciplinar, no ha entendido absolutamente nada, pero el que no entienda que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares corresponde al médico tampoco ha entendido nada", ha afirmado Cobo.

Así, ha continuado diciendo que "la segunda grieta es la de la Atención Primaria" y a propuesto la "reordenación profesional" como posible solución al problema. "Nos encontramos con un problema grave que es que han aumentado mucho las habilidades que un profesional tiene que adquirir y en menos tiempo por la conciliación. Si tienes que aprender más en menos tiempo algo va mal", ha afirmado.

Por último, ha destacado como un "problema grave" la "medicalización del malestar" y ha apostado por trabajar en "la desmedicalización", así como la obsesión con los avances tecnológicos porque "parece que es más importante que un hospital tenga un robot a que tenga un buen equipo de profesionales".

"Nosotros proporcionamos el cuidado de la salud con un compromiso ético expresado en nuestro código de deontología y la sociedad nos otorga su confianza", ha explicado Cobo al hablar de lo que significa la profesión médica.