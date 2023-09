Por qué tenemos que cambiar el foco en el sistema sanitario español: No se trata de hablar de enfermedad, sino de salud

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de académicos españoles expertos en salud pública se han unido a diferentes representantes políticos para establecer un consenso sobre la necesidad de "cambiar el enfoque" del sistema sanitario, pasando de uno "centrado en la enfermedad" a otro "centrado en la salud de la población".

Así, en un artículo publicado en 'The Lancet', reclaman la promoción de la salud y la prevención, abordando al mismo tiempo los determinantes sociales, comerciales y políticos de la salud.

Los firmantes del artículo promueven una serie de valores compartidos, que incluyen la universalidad, la accesibilidad, la equidad, la calidad, la eficacia, la atención "centrada en las personas" y la sostenibilidad del sistema sanitario, y dos de ellos surgieron como especialmente importantes: la equidad y la atención centrada en las personas.

A través de un debate constructivo, identificaron varias prioridades que incluyen la necesidad urgente de abordar la gobernanza del sistema sanitario, atajar la crisis de recursos humanos, diseñar estrategias adecuadas de financiación, reforzar la Atención Primaria (AP), garantizar la integración equitativa de la innovación, adoptar enfoques que abarquen todo el sistema para paliar la fragmentación de la atención sanitaria, integrar los servicios sanitarios con los sociales y hacer hincapié en la participación de la comunidad en la prestación y planificación de los servicios.

Además, los autores están de acuerdo en que un sistema sanitario resiliente debe complementarse con un enfoque multisectorial de todo el gobierno, con una coordinación ágil y un asesoramiento científico integrado, y con esfuerzos continuos para implicar en su transformación a las comunidades y las poblaciones vulnerables (por ejemplo, los adultos mayores, las personas con multimorbilidad y las personas con discapacidad).

En segundo lugar, resaltan que el sistema sanitario español se enfrenta a una crisis urgente de recursos humanos que requiere "acción inmediata", sobre todo en especialidades médicas clave, como la medicina de familia y la enfermería.

"Para crear las condiciones necesarias para un personal sanitario sostenible que se ocupe tanto de la retención como de la contratación, será necesario mejorar las condiciones de trabajo, la remuneración, el equilibrio entre la vida laboral y personal (reduciendo el número de horas y turnos de trabajo adicionales) y salvaguardar la salud mental y el bienestar (reduciendo la carga de trabajo excesiva y proporcionando apoyo psicológico cuando sea necesario)", se recoge en el escrito.

Simultáneamente, apuestan por optimizar el rendimiento del personal sanitario reduciendo al mínimo la burocracia, reevaluando la combinación de cualificaciones de los profesionales (incluida la ampliación del papel de las enfermeras y la introducción de prescripciones de enfermería o de auxiliares clínicos) y reorganizando el sistema sanitario (ampliando los servicios de atención primaria e integrando la salud pública en la atención primaria).

"Las inversiones estratégicas y una mejor planificación del personal sanitario serán fundamentales para aplicar estas reformas y prever las necesidades futuras", han descrito.

FINANCIACIÓN ADECUADA

En tercer lugar, inciden en la necesidad de contar con una financiación adecuada y con estrategias que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario a largo plazo. Para ello, proponen una reforma "integral" de la financiación para aumentar los recursos y revisar el actual sistema de distribución.

A su juicio, deben tenerse en cuenta nuevos enfoques de financiación, como la asistencia sanitaria basada en el valor, y deben establecerse áreas de atención específicas para cada comunidad autónoma que puedan mejorar la salud de la población y tener un efecto sustancial sobre la demanda de asistencia sanitaria.

Otras áreas a considerar incluyen incentivar la integración de servicios, como la integración de la asistencia sanitaria primaria con los servicios sociales, y prácticas de gestión eficientes mediante recompensas económicas en un sistema de distribución de recursos.

LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En cuanto a los diferentes niveles asistenciales, estos expertos llaman a mejorar la AP mediante cambios organizativos y nuevas funciones profesionales, como el desarrollo de nuevos equipos con fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos, entre otros.

Además, defienden dar prioridad y mejorar la continuidad longitudinal personalizada en la AP, ya que las investigaciones han demostrado que una mayor duración de las relaciones regulares médico general-paciente se asocia con tasas de mortalidad más bajas. Por todo ello, piden un sistema sanitario "que dé prioridad a los enfoques centrados en las personas".

"Una integración sin fisuras exige adoptar un enfoque sistémico para mejorar la coordinación en todos los niveles asistenciales, que abarque la AP, la atención especializada, los servicios de salud mental y los sistemas de apoyo social", han apostillado.

Por todo ello, instan a implicar a los pacientes y a la comunidad en la prestación y planificación de los servicios. Finalmente, reconocen el "potencial transformador" de varias áreas: las innovaciones en terapéutica, la organización de la prestación de servicios y los avances tecnológicos, como la telemedicina, la medicina personalizada y genómica y la inteligencia artificial.

Como siguiente paso, proponen el desarrollo de una 'Estrategia española a 10 años para una sociedad saludable' que tenga en cuenta las prioridades anteriormente mencionadas y la salud planetaria.

El artículo viene firmado por Sara Jaurrieta (responsable de sanidad del Partit dels Socialistes de Catalunya), Muriel Larrea (presidenta del Partido Popular de Gipuzkoa y miembro de la Comisión de sanidad vasca), Javier Padilla (portavoz de Sanidad de Más Madrid) o Itxaso Berrojalbiz (portavoz de Sanidad del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento autonómico hasta las pasadas elecciones de mayo y, actualmente, diputada foral) que marca el camino de las reformas que necesita la sanidad.

El artículo, coordinado por la científica Helena Legido-Quigley, también cuenta con la participaicón de los científicos españoles Montserrat Gea-Sánchez (Spain and Health-Care Research Group & exdirectora general de profesionales sanitarios de la Generalitat de Catalunya), Manuel Franco (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) , Sergio Minue (specialist in Family and Community Medicine), José María Valderas (Prof. Medicine, Division of Family Medicine, Yong Loo Lin School of Medicine) y Tomás Zapata (director de recursos humanos de la Organización Mundial de la Salud).