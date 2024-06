Técnicos de Enfermería reivindican que la seguridad del paciente puede reducir los eventos adversos

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seguridad del paciente se ha convertido en un objetivo prioritario para los profesionales y las organizaciones sanitarias con el fin de prevenir o, al menos, reducir los eventos adversos en un escenario marcado por la complejidad y especialización de la atención sanitaria, una labor en la que los técnicos de Enfermería tienen un papel "preponderante", según lo ha planteado Ricardo García, Técnico en Emergencias Sanitarias del SUMMA 112 de Madrid durante el XXXIII congreso nacional técnicos en cuidados de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias.

Entre otras actuaciones, Ricardo García ha destacado la necesidad de agregar programas para reducir a cero elementos como bacteriemia, resistencia a estas, infecciones… o la formación en seguridad para los profesionales. Es fundamental, igualmente, reconocer y apoyar el trabajo diario a los profesionales, en un entorno de creciente complejidad de la asistencia, y especialmente en los implicados en un error.

El supervisor de área funcional del Hospital del Tajo de Madrid, Julián Villarín Hernández, ha destacado el concepto de daño potencial en la seguridad del paciente porque en ésta hay que tener en cuenta no solo el daño que se produce, sino también el que se podría haber producido y no se produjo gracias a una serie de circunstancias que lo evitaron. "Este daño potencial nos enseña dónde están los fallos de nuestro sistema y qué tenemos que solucionar para que no ocurran", ha señalado.

"En nuestras manos está mejorar la seguridad de nuestros pacientes ya que somos los responsables de su seguridad. Para ello, tenemos que analizar nuestra práctica diaria, compartir nuestros errores, analizarlos e implantar las medidas necesarias para que nadie caiga en el mismo error", ha apuntado.

Para tomar las mejores decisiones estratégicas y asistenciales y favorecer la eficiencia y la excelencia de los cuidados, con la máxima calidad y seguridad se necesitan todos los datos de cada profesional del equipo y para ello es indispensable el desarrollo conjunto de Cuadros de Mando Integrales, una herramienta de apoyo a la gestión que permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos del centro mediante los distintos indicadores establecidos para su medición y que den respuestas a estas necesidades.

El enfermero asistencial en Atención Primaria del Distrito sanitario Aljarafe Sevilla Norte, Manuel Torres, ha planteado en su intervención la necesidad de que las organizaciones de trabajo se basen en equipos de trabajo, que incluyan a directivos, mandos intermedios y todos los profesionales asistenciales.

"Es fundamental el conocimiento y la participación de los TCE como parte del equipo, en la evaluación de los resultados y el análisis de las desviaciones para poder incorporar mejoras en la práctica clínica diaria que permita garantizar una atención segura y de calidad", ha apuntado.