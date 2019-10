Los técnicos de Enfermería reclaman acabar con la violencia externa en el lugar de trabajo

Publicado 25/10/2019 17:33:16 CET

Luchar contra las "agresiones" y la "violencia en el trabajo" es uno de los objetivos del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), que está participando en el simposium organizado por la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), con el respaldo de la Comisión Europea, bajo el título 'Sindicatos en defensa de una tolerancia cero frente a la violencia externa en el trabajo: ¡protejamos a los trabajadores del sector público en Europa!'.

"Durante la jornada de hoy, vamos a trabajar en el lanzamiento de una campaña europea de sensibilización para hacer frente a la violencia externa en el lugar de trabajo y elaboración de recomendaciones que sirva de base en esta lucha. El fin último es prevenir la violencia externa en el trabajo, pero también hay que conocer cómo tratarla cuando se produce un incidente y cómo los sindicatos debemos apoyar a los trabajadores que hayan sido víctimas o sean potenciales víctimas de cualquier tipo de violencia", explica la secretaria general y la secretaria de Comunicación de SAE, Dolores Martínez e Isabel Lozano, respectivamente.

SAE lleva tiempo trabajando en este aspecto con diferentes campañas contras las agresiones como 'No maltrates las manos que te cuidan' o 'STOP. No agredas a quien te cuida', con las que quieren hacer llegar a los profesionales que deben "tomar conciencia y condenar cualquier tipo de violencia tanto física como verbal". "Los profesionales debemos interiorizar que sufrir una agresión no es un riesgo que debamos asumir como inherente a nuestra labor asistencial. No lo es y debemos luchar contra esta lacra", detallan.

Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería, la lucha contra cualquier violencia ha marcado algunas de sus actuaciones más relevantes como el XXIX Congreso Nacional celebrado en el año 2018 en Barcelona, centrado en el maltrato y el papel del técnico para detectarlo y actuar.