Los técnicos de Enfermería lamentan la "poca empatía" de políticos hacia los profesionales sanitarios

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha lamentado la "poca empatía" que están demostrando algunos políticos hacia los profesionales sanitarios en un contexto de crisis sanitaria por el coronavirus.

A través de un comunicado, denuncian la escasez de recursos humanos y materiales que han sufrido los sanitarios: "No han contado con las medidas de protección adecuadas para atender a los pacientes, independientemente de si estos eran positivos o no lo eran".

Esto, según apuntan, ha disparado el número de contagios entre los profesionales. "Sin embargo, hay responsables políticos que, en lugar de asumir su mala gestión, están acusando a los profesionales de contagiarse en ámbitos diferentes al hospitalario o sociosanitario. Desde SAE nos preguntamos cómo no se les cae la cara de vergüenza al realizar semejantes declaraciones", critican.

Entre ellas, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien ha emitido un comunicado en el que ha afirmado que sus declaraciones en rueda de prensa este martes sobre los contagios de profesionales sanitarios "no han sido afortunadas" y ha pedido disculpas "si han podido molestar u ofender".

En su comparecencia diaria para informar sobre la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, Barceló afirmó que "hay profesionales contagiados a través de familiares o amigos, otros que hicieron un viaje e importaron el virus... la casuística es enorme y no puedo entrar en información detallada". "En algunos casos no tenemos la fuente, hemos perdido la trazabilidad. No hay una única fuente", explicó.

"La virulencia del Covid-19 exigía medidas de protección adecuadas desde el primer día para todos los profesionales que desempeñan su trabajo en hospitales y centros sociosanitarios. Por ello, exigimos un mayor respeto a estos profesionales que, a diferencia de algunos miembros de la clase política, han hecho gala de su profesionalidad en todo momento asumiendo su responsabilidad incluso sin la seguridad adecuada. Estas acusaciones lo único que demuestran es una gran falta de empatía hacia los profesionales sanitarios y, por supuesto, una alarmante irresponsabilidad de la clase política, que ha actuado de manera negligente desde que comenzó esta crisis sanitaria. Por ello, desde SAE exigimos una disculpa pública", señala la vicesecretaria de SAE, Isabel Lozano.