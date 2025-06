Técnicos de enfermería exigen avances en el reconocimiento de los técnicos de grado medio y superior

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha exigido este viernes a los Ministerios de Sanidad y Educación avanzar en el reconocimiento de los técnicos de grado medio y superior para adecuar su nivel de cualificación a su formación y funciones.

Los técnicos de enfermería han reclamado que los técnicos de grado superior sean clasificados en el grupo B y los de grado medio, como sería su caso, en el C1. Según han detallado, esta reivindicación llevan haciéndola 17 años, pero la Adiministración les somete a un "ninguneo" que es "indignante".

En este sentido, han recordado que hace 20 años se catalogó la cualificación para el Título de Técnico en Cuidados de Enfermería como nivel 3, correspondiente a un ciclo formativo de grado superior. Sin embargo, en este tiempo Sanidad y Educación "no han adoptado ninguna medida" para actualizar las funciones de estos profesionales e incluirlos en este nivel.

Esto ha provocado que el SAE se haya visto obligado a paralizar en varias ocasiones los borradores de varios reales decretos que continuaban manteniendo a los técnicos en cuidados de enfermería (TCE) en un "nivel desfasado".

Al hilo, han detallado que en 2020 los representantes de ambas carteras se comprometieron con SAE a crear un grupo de trabajo para actualizar las funciones de los TCE y adaptar así la formación a las competencias profesionales y al trabajo que realmente desempeñan, pero cinco años después no ha habido avances.

"No puede ser que mientras unas (categorías profesionales) no dejan de avanzar, otras sigamos estancadas: las funciones de los TCE se siguen rigiendo por las establecidas en 1973, como si la sanidad y la atención no hubieran evolucionado en estos 52 años", ha aseverado el secretario de Acción Social de SAE, Daniel Torres, quien ha urgido a los ministerios a cumplir lo establecido por el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL).

Asimismo, ha demandado que otros técnicos de grado medio, como los técnicos en Emergencias Sanitarias, se incluyan también en la formación de grado superior, ya que estos profesionales "también han crecido en competencias y se han adaptado a la realidad asistencial actual".