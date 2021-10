Solo el 10% de mujeres españolas fueron examinadas para detectar algún tipo de cáncer en el último año

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de detección del cáncer de mama en España están muy por debajo de las directrices de la UE, ya que solo el 10 por ciento de las mujeres españolas de entre 50 y 69 años han sido examinados para detectar cualquier forma de cáncer en el anterior año, según los hallazgos del Índice Global de Salud de la Mujer, de la compañía Hologic.

Desarrollado en asociación con Gallup, es un examen en profundidad de los marcadores críticos para la salud de la mujer, por país y territorio, y a lo largo del tiempo. Sus hallazgos se basan en las experiencias de más de 60.000 mujeres y niñas de 116 países y territorios, capturadas en más de 140 idiomas. Realizado como parte de la Encuesta Mundial Gallup, que comenzó en 2005, el Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic representa los sentimientos y acciones de aproximadamente 2.500 millones de mujeres y niñas.

Basado en un total de 120.000 respuestas, las necesidades de salud de las mujeres no se están cumpliendo de forma óptima a nivel mundial. La puntuación global fue 54 de 100 en el Índice, y ningún país o territorio obtuvo más de 69. En particular, el 40 por ciento de los encuestados, lo que equivale a 1.000 millones de mujeres y niñas, dijeron que no habían hablado con un profesional de la salud en el último año, mientras que aproximadamente el 60 por ciento, unos 1.500 millones, no se hicieron pruebas para detectar cuatro enfermedades comunes que afectan a las mujeres.

En general, la mayoría de los países y territorios que lideran el mundo en el Índice también lideran el mundo en los recursos que invierten, lo que se traduce en unos mejores sistemas de salud. En general, mientras que las mujeres en los países y territorios de ingresos altos eran solo el 17 por ciento de las mujeres encuestadas, colectivamente tienen una ventaja de al menos siete puntos en el Índice sobre todas las demás mujeres a nivel mundial.

HALLAZGOS RELEVANTES EN ESPAÑA

La satisfacción de las mujeres españolas con la disponibilidad de atención médica local varía según la región. El informe resalta que el 84 por ciento de los residentes en Cataluña están satisfechos con la disponibilidad de atención médica de calidad en su área, frente al 59 por ciento de los adultos de Andalucía.

Tres de cada cuatro españoles dicen que la violencia doméstica está muy extendida en el país. En España, el 74 por ciento en general dice que la violencia doméstica es un problema generalizado en el país, algo mayor que el 68 por ciento de mediana para Europa Occidental.

RESULTADOS A NIVEL MUNDIAL

En conjunto, el mundo en 2020 se sintió lo peor que se ha sentido en 15 años. Las experiencias globales de preocupación, estrés, tristeza e ira continuaron aumentando y estableciendo récords. Aproximadamente cuatro de cada diez mujeres dijeron haber experimentado preocupación (40 por ciento) y estrés (38 por ciento) durante gran parte del día anterior.

Muchas mujeres encuestadas también expresaron su preocupación por su seguridad y capacidad para satisfacer necesidades básicas como comida y refugio.

Dos de cada tres mujeres (66 por ciento), lo que se traduce en aproximadamente 1.700 millones de mujeres, mencionaron la violencia doméstica como un problema generalizado en su país. Casi una de cada tres (32 por ciento), más de 800 millones de mujeres, dijeron que tienen miedo de caminar solas por la noche. Más de una de cada tres (34 por ciento), casi 900 millones de mujeres, dijeron que tuvieron dificultades para pagar los alimentos durante el año pasado.