Sociedades sanitarias y civiles piden a Sanidad prohibir fumar en terrazas por la variante Delta

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una decena de sociedades sanitarias, médicas y de derechos civiles han pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la prohibición de fumar en las terrazas de hostelería en toda España por la alta transmisión de la variante Delta de la COVID-19.

Estos colectivos antitabaco reclaman a Darías que se debata en el Consejo Interterritorial de Salud la declaración de todos los establecimientos de hostelería como espacios sin humos y sin aerosoles de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua o asimilados, ante la mayor transmisibilidad de la variante Delta de la COVID-19.

Las asociaciones reclaman esta medida para luchar contra uno de los factores de contagio más relevantes que existen, que es la exposición al humo de tabaco y aerosoles, y que tiene una incidencia muy relevante, especialmente en la franja de población juvenil. El presidente del Comité para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, expone que "es urgente regular los espacios al aire libre en relación al tabaco, los cigarrillos electrónicos y las pipas de agua".

La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, se ha mostrado muy crítica con la ministra de Sanidad al afirmar que "no se ha avanzado nada desde que Salvador Illa anunció el verano pasado la prohibición de fumar en terrazas y lo inactivó con ese dislate de los dos metros de distancia interpersonal de seguridad".

"La ministra Darías no está impulsando la lucha contra el tabaquismo a través de una legislación homogénea. No es capaz de dar un golpe en la mesa y enfrentarse a los intereses de las corporaciones tabaqueras. La sociedad reclama medidas de peso, como el empaquetado genérico, la cajetilla a 10 euros para reducir el tabaquismo adolescente y una gran expansión de los lugares libres de humo, medida ésta que la pandemia convierte en inaplazable. A pesar de las promesas recibidas antes del comienzo de la pandemia, la reforma de la ley del tabaco permanece estancada mientras Hostelería de España, en un movimiento pensado para boicotear una futura reforma de la ley, incorpora a la Mesa del Tabaco, entidad que agrupa a todas las corporaciones tabaqueras, distribución y logística del tabaco, a sus socios y patrocinadores", abunda al respecto.

Ya son siete las comunidades autónomas que han prohibido fumar y vapear en sus terrazas de forma expresa: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, y La Rioja. Estas organizaciones persiguen que esta medida sea debatida en el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud para que se extienda a todo el territorio nacional pues, según Fernandez Megina, "no tiene sentido que se aplique solo en algunas comunidades autónomas, más aún considerando la situación de la quinta ola de la COVID-19 con una variante todavía más transmisible".

La misiva, impulsada por Nofumadores.org, cuenta con el respaldo del Comité Nacional para la prevención del Tabaquismo (CNPT), La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer (AECC), el Grupo de Tabaquismo de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería (FAECAP), la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco / Institu Catatlá d'Oncología (ICO), la Organización Médica Colegial-Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Acción ciudadana por la salud y el avance de la ley del tabaco (XQNS) y las organizaciones internacionales European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) y Action on Smoking & Health (ASH).