Las sociedades científicas piden interlocución con Sanidad para tomar decisiones con "mejor conocimiento científico"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha reivindicado que resulta "esencial" que las autoridades sanitarias tengan en cuenta la opinión y el criterio técnico de los profesionales, para que las decisiones sanitarias se basen "en el mejor conocimiento científico disponible".

"La participación institucional no ha sido la que tenía que ser y hay margen de mejora. Nuestra reflexión es que las sociedades científicas queremos formar parte de la toma de decisiones. No queremos avalar documentos en los que no hemos participado. El conocimiento científico está en las sociedades. Queremos participar lo más activamente posible con todas las administraciones", ha comentado en rueda de prensa la vicepresidenta de FACME y coordinadora del Grupo de trabajo COVID-19, Pilar Garrido.

Así se recoge también en un posicionamiento presentado este jueves, que incorpora medidas para mejorar y reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) tras la pandemia. Algunos de estos puntos son su ofrecimiento como "interlocutor" de las administraciones públicas y de otros agentes del sector en el ámbito de la planificación y la gobernanza para que las decisiones se basen en "criterios científico-médicos"; la creación de estructuras estables entre la administración y FACME; el trabajo colaborativo con asociaciones de pacientes; o su apoyo y colaboración para promover la adaptación de los programas de formación sanitaria especializada de acuerdo con las necesidades generadas por la pandemia.

A través de este documento, que fue presentado a la secretaria de Estado de Sanidad hace una semana, la Federación también ha resaltado el "importante esfuerzo" realizado por las sociedades científicas durante los últimos meses, mediante la elaboración y difusión de 103 informes de posicionamiento de carácter institucional, más de 350 documentos técnicos con recomendaciones para profesionales y servicios clínicos, más de 125 documentos informativos específicos para pacientes y más de 200 'webinar', jornadas y acciones formativas relacionadas con el COVID-19, según ha detallado José María Jover, presidente de la Asociación Española de Cirujanos y miembro de la Junta Directiva de FACME.

FACME considera necesario que se cuente "de forma proactiva" con el criterio profesional, "promoviendo grupos de trabajo y reforzando la gestión de los equipos y herramientas de organización interna, entre otros aspectos", con el objetivo de "mejorar la asistencia y el funcionamiento del sistema de salud, y, de manera decidida, consolidar y acelerar los cambios que la emergencia ha hecho aflorar como claves para una mejor respuesta".

La Federación ha adaptado su estructura organizativa para la "rápida interlocución y ágil respuesta", y ha puesto en marcha varias acciones, como la creación de un Consejo Asesor, formado por expertos designados por las sociedades federadas, así como de varios grupos de trabajo multidisciplinares, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de asesoramiento de las administraciones y que permita también presentar iniciativas desde las sociedades científico-médicas.

Además del posicionamiento sobre el papel de las sociedades científicas en el contexto actual del SNS, la Federación también ha puesto a disposición de las autoridades, los profesionales y la sociedad civil el informe 'FACME en el contexto del COVID-19' y un repositorio de las actividades desarrolladas por sus sociedades federadas.