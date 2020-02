La Sociedad de Fertilidad advierte de que retirar el anonimato en donación de óvulos y esperma reduciría los donantes

Publicado 18/02/2020 14:56:23 CET

El Grupo de Interés de Centros Públicos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha expresado su "rechazo" al informe emitido por el Comité de Bioética de España, que ha propuesto, entre otras medidas, cambiar la legislación para levantar el anonimato de los donantes de óvulos y esperma en España.

En primer lugar, critican que conocer la identidad de los donantes "supondría una reducción" en el número de donaciones. "La prueba es que Reino Unido debe importar 7.000 dosis de semen de donante cada año, y centenares de parejas viajan a otros países de Europa para evitar la lista de espera de su sanidad y en busca de una donación anónima", argumentan.

La SEF explica que en 18 países europeos está vigente el anonimato estricto y en 13 un escenario mixto (con donaciones anónimas y no anónimas). "Solamente en 6 países la donación es no anónima", insisten. Así, apuestan por la donación mixta en el caso de que se cambie la legislación.

"Existen planteamientos éticos que respetan a todas las personas implicadas en un proyecto reproductivo sin necesidad de resultar dañada ninguna de las partes. Son varios los países que permiten la donación mixta, siendo potestad de los implicados en la donación y recepción de los gametos, optar por una u otra. Esta recomendación permitirá a la sanidad pública española seguir atendiendo la creciente demanda médica y social de las técnicas de reproducción asistida con gametos donados", detallan.

"No creemos que sea difícil de entender que las miles de parejas y mujeres que prefieren mantener el anonimato, no solo del donante, sino también de que han conseguido la gestación a través de un donante, les impide hacer valer su opinión al mismo nivel que los hijos nacidos de gametos donados. Difícilmente veremos a estas parejas echarse a la calle, pues dejarían de ser usuarias anónimas de estas técnicas. Lo mismo que los miles de donantes anónimos, no pueden echarse a la calle pues dejarían de ser anónimos. Hablar de excepciones de hijos nacidos que no comparten el anonimato de la donación nos parece que es tomar la parte por el todo", concluyen.