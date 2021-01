La Sociedad Española de Salud Pública pide una estrategia "urgente" para reducir la incidencia de contagios

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración

Sanitaria (SESPAS) ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas una estrategia "urgente" para bajar la incidencia de contagios de coronavirus lo "más rápidamente posible".

"Las sanitarias autonómicas deben adoptar medidas suficientemente potentes y eficaces para la contención de la transmisión. El Gobierno estatal debe ejercer su liderazgo y sus competencias en materia sanitaria, especialmente las de legislación y coordinación, proporcionando a las comunidades autónomas las herramientas que posibiliten la toma de las medidas necesarias, sin excluir los toques de queda más tempranos e, incluso, llegado el caso y como medida más extrema y absolutamente excepcional, los confinamientos domiciliarios con condiciones concretas", han dicho desde la organización.

Y es que, prosigue, la salud de la población y la esperanza de vida han de ponderarse sobre otro tipo de intereses, lo que exige tener preparado el correspondiente marco jurídico para que, llegado el caso, se puedan aplicar tales actuaciones de forma "ágil". Además, SESPAS ha subrayado la importancia de la coordinación entre las administraciones.

"La ausencia de posturas comunes confunde a la población y desacredita las políticas públicas", ha avisado, para señalar que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe establecer, conforme a las atribuciones de coordinación que tiene atribuidas y que refuerza el vigente Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma, indicadores de referencia y criterios de valoración del riesgo que sirvan para mantener una batería de actuaciones de contención, aplicando de manera uniforme para toda España las respuestas propuestas para el nivel de alerta 3, hasta que se llegue al objetivo planteado de incidencia acumulada en 14 días menor de 25 casos por cada 100.000 habitantes.

Del mismo modo, la organización ha destacado la importancia de adoptar medidas eficaces para disminuir drásticamente la interacción social en los ámbitos públicos, aunque ello suponga la suspensión de "gran parte" de la actividad social y el cierre temporal de establecimientos donde esta interacción es más intensa. A su juicio, sería también muy interesante poder conocer en tiempo real cuánto y cómo están interactuando las personas y si esto ha variado con las medidas aplicadas, para lo que habría que impulsar y apoyar investigaciones específicas en las ciencias que estudian el comportamiento humano.

"Si no se aplican medidas más eficaces, y no hay un control de su cumplimiento, no es descartable un nuevo confinamiento domiciliario generalizado, con las consecuencias que para la vida de la población tiene: efectos físicos y mentales sobre las personas, desigualdad derivada de las condiciones de vulnerabilidad y limitación, cuando no suspensión de hecho, de derechos fundamentales. Las consecuencias económicas de un segundo confinamiento pueden afectar negativamente a buena parte de la población durante mucho tiempo", ha apostillado.

PROCESO DE VACUNACIÓN MÁS RÁPIDO

Por otro lado, ha subrayado la necesidad de que el proceso de vacunación se realice de manera rápida, alcanzado a los grupos vulnerables cuanto antes y respetando el orden de priorización establecido en la Estrategia de vacunación Covid-19 en España.

"Una vez administrada la primera dosis a personas mayores institucionalizadas, personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes, se debe conseguir llegar con la vacuna a la población más vulnerable no institucionalizada en el menor plazo de tiempo posible", ha comentado.

Para ello, prosigue la organización, es "imprescindible" reforzar el número de profesionales de enfermería en la Atención Primaria, creando el número adecuado de equipos para la vacunación, sin que la campaña suponga la merma del resto de actividad ordinaria.

"Todo ello sin olvidar la vigilancia y registro, con medidas de actuación inmediata por personal cualificado y capaz para prestar una atención urgente. Aunque el potencial de la vacuna para ayudar a controlar la epidemia es enorme, es preciso reconocer también la incertidumbre existente al respecto, para evitar la generación de expectativas optimistas en demasía, que podrían derivar en un estado generalizado de frustración en caso de que el impacto no fuese el esperado", han enfatizado desde SESPAS.

Otra de las medidas propuestas pasan por reforzar la vigilancia de la salud pública porque sigue siendo "muy irregular" por territorios, "muy escasa" en algunos y alejada de criterios científicos en otros; tomar las medidas estructurales necesarias para prevenir y contener olas sucesivas ya que, tal y como ha lamentado la organización, todavía no se hacen suficientes pruebas diagnósticas de infección activa, la Atención Primaria necesita "muchos más recursos" para ejercer su función, el seguimiento de los contactos no convivientes abarca una proporción "muy baja de casos, algunas residencias de mayores carecen de planes efectivos de prevención y los riesgos laborales no tienen la atención que merecen.

"Cualquier medida de limitación de la interacción social debe considerar las desigualdades sociales y la precariedad laboral como potentes vectores de la transmisión de la Covid-19 e ir acompañada de un apoyo sociolaboral eficaz a los grupos con mayores dificultades para cumplir las medidas de salud pública", han zanjado desde SESPAS.