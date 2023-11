La Sociedad Española de Radiología Médica y su fundación dan los premios a la 'Radiología 2023'

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERM) y la Fundación Española de Radiología Médica (FERM) han entregado los premios 'Radiología 2023' reconociendo a los mejores artículos publicados sobre la especialidad, el mejor servicio, al premio a la investigación, a la carrera educativa, al amigo de la radiología y a la profesión.

Estos galardones se enmarcan en el acto de conmemoración del Día Internacional de la Radiología, que este año, se ha celebrado en Xàtiva (Valencia), provincia del hospital ganador del pasado año al mejor servicio de radiología.

El evento ha estado centrado en el tema propuesto por la European Society of Radiology (ESR) con el lema 'Radiólogos y Técnicos acompañando al paciente' y ha sido oficiado por la presidenta de la SERAM, Asunción Torregrosa y la vicepresidenta de la sociedad, Milagros Otero.

Por parte de la SERAM se han otorgado los premios de la profesión a la técnico en imagen diagnóstica desde 1989, Eva Alfayate, por su "intenso trabajo de concienciación y divulgación de la profesión" y como cofundadora de SEGRA (Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología); a la directora de la unidad de radiodiagnóstico y cáncer de mama del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) en Córdoba, Marina Álvarez, por su trayectoria profesional donde se destaca su puesto como Consejera de Salud y directora gerente del HURS, además de profesora en la universidad e investigadora en el programas de cribado de cáncer de mama y utilización de sistemas de inteligencia artificial; y a la radióloga vascular e intervencionista jubilada, Mª Dolores Ferrer, que los últimos años ha estado en el Hospital Universitario de la Ribera de Alzira (Valencia), que ha publicado dos libros y más de 80 artículos, de las cuáles casi 30 son internacionales.

Además, Juan Carlos Rueda, Country Head Bayer Radiology Spain de Bayer Hispania S.L., que ha sido el seleccionado para el premio amigo de la radiología por su compromiso con la especialidad.

El premio a la investigación ha recaído sobre Ángeles García, médico adjunto del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Clínic de Barcelona desde 1998, y actualmente jefa de la sección de radiología abdominal.

El premio a la carrera educativa ha sido para Tomás Franquet del servicio de radiodiagnóstico del Hospital de Sant Pau y profesor asociado de Radiología (1996-2014) de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), además de miembro del Editorial Board - Journal of Thoracic Imaging y miembro honorario de ESTI (European Society of Thoracic Imaging), BSTI (British Society of Thoracic Imaging) y SEICAT (Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica.

Finalmente, el premio al mejor servicio de radiología se ha entregado a José María García como servicio radiología del Hospital Morales Meseguer de Murcia en nombre de todo el equipo, seleccionado tanto por su trayectoria docente del servicio con residentes y estudiantes, como por la actividad asistencial que se prestó durante el Covid-19.