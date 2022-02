Socidrogalcohol lamenta la decisión de la Eurocámara de no incluir etiquetas en las bebidas alcohólicas

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización Socidrogalcohol ha lamentado la decisión del pleno de la Eurocámara de votar en contra de incluir advertencias sanitarias en las etiquetas de las bebidas alcohólicas, entre las que se encuentra el vino, el cava o la cerveza, además de las de alta graduación.

"El informe votado no es vinculante, pero podría haber abierto la puerta hacia una política de salud pública que incorporara mejor la protección de la salud de los ciudadanos desde la información de los riesgos", reflexiona la entidad en un comunicado.

El motivo de este planteamiento es la estrategia que se está realizando a nivel europeo para prevenir la aparición del cáncer. "La evidencia científica ha demostrado que hay una correlación entre el consumo de alcohol y la aparición de varios tipos de cáncer. Entre ellos algunos muy frecuentes como el cáncer de esófago, colon y recto, mama o hígado", insisten.

Socidrogalcohol lleva años promoviendo el etiquetado en las bebidas alcohólicas en Europa, a través de EUROCARE, una alianza para las políticas de alcohol en Europa. La entidad aglutina sociedades científicas, asociaciones de pacientes y distintas organizaciones que trabajan en el campo de las adicciones o por la salud pública de la ciudadanía.

"El público tiene derecho a conocer la información de salud, y esto debe estar en la etiqueta del producto. Tienen derecho a saber que la ciencia dice que el riesgo de cáncer aumenta con cualquier nivel de consumo de alcohol. Nos sentimos alentados por la calidad del informe de la comisión y las contribuciones reflexivas e informadas de muchos eurodiputados al debate. Como dijo un colaborador, la ciencia seguirá llamando a la puerta", ha comentado el presidente de EUROCARE, Peter Rice.

El informe presentado antes de la votación contemplaba la inclusión de advertencias sanitarias para mejorar el etiquetado al no existir ningún nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la aparición del cáncer. Pero también contemplaba, por ejemplo, prohibir el patrocinio de eventos deportivos por parte de bebidas alcohólicas. Finalmente, el texto aprobado evita mencionar el consumo de alcohol como nocivo y elimina la restricción del patrocinio, siempre que no se dirija a menores de edad.

"Es vergonzoso que el lobby del alcohol, la industria alcoholera, siga teniendo tanto peso en las políticas que deberían estar protegiendo a la población de los riesgos para su salud. Y que alguna europarlamentaria española se enorgullezca de que "ha frenado en Europa el intento de criminalizar el cava, el vino y la cerveza", cuando tiene conflictos de intereses de sobra conocidos, es simplemente vergonzoso", ha comentado el vicepresidente de Socidrogalcohol, Hugo López, en relación a la europarlamentaria del PP y ex ministra de Sanidad Dolors Montserrat.

Otros eurogrupos han argumentado que el vino es un componente de la dieta mediterránea, yendo en contra de la evidencia científica. "El aporte nutricional del consumo de alcohol es 0. El alcohol es un tóxico que daña al organismo, sobretodo y especialmente si se consume en elevadas cantidades, pero decir que si se hace de forma moderada, no tiene riesgos, es negar la evidencia científica. El consumo de cualquier cantidad de alcohol no es inocuo", asegura López.

Así, considera que lo que se pretende con el etiquetado "no es criminalizar sino dar información para que sea la ciudadanía la que desde la libertad individual decida o no realizar ese consumo". "Es importante porque sabemos que la ciudadanía no conoce al 100 por cien los riesgos, por ejemplo, en el caso del cáncer, pocos o casi nadie sabe que hay una correlación directa entre el consumo de bebidas alcohólicas y la aparición de varios tipos de cáncer", matiza el vicepresidente de la organización.