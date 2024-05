Los sindicatos veterinarios, preocupados ante las "filtraciones" del paso de Sanidad Exterior a Agricultura

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha mostrado su preocupación después de que haya recibido "filtraciones a través de diferentes fuentes" que indicarían que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estaría intentando "forzar al Ministerio de Sanidad para que le cediera las competencias de Sanidad Exterior".

Para tratar este asunto, FESVET ha pedido reuniones urgentes con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Los sindicatos veterinarios aseguran que observan "con estupor y grave preocupación" esta información por "el grave peligro que entraña para la Salud Pública".

En este sentido, han explicado que en los controles sanitarios en frontera que realiza Sanidad Exterior trabajan un considerable número de facultativos médicos, veterinarios y farmacéuticos que tienen como objetivo principal la protección de la salud pública comunitaria.

"Si se produjera este cambio de organismo, inmediatamente habría un grave conflicto de intereses, ya que el objetivo principal y prioritario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no es la protección de la salud, sino mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos agrícolas y ganaderos. La posición sindical al respecto es firme, la Salud Pública no debe ser moneda de cambio de nada", apuntan.

Para los sindicatos veterinarios, ante graves amenazas para la Salud Pública como por ejemplo la leishmaniasis en Fuenlabrada, el virus Crimea Congo en Extremadura, Castilla y León y Madrid o la pandemia de Covid-19, "se demuestra una y otra vez que, si dicha amenaza no afecta a la producción y comercialización de productos de este sector, los organismos agrícolas y ganaderos tienden a no utilizar sus recursos sanitarios o los utilizan con pereza y a posteriori cuando ya no les queda más remedio".

Desde FESVET recuerdan que "se ha denunciado una y otra vez la fragmentación y segregación de las competencias de la Veterinaria de Salud Pública, derivando en ocasiones algunas de ellas a organismos no sanitarios".

Asimismo, recalcan que la Veterinaria de Salud Pública tiene competencias "básicas y nucleares" en la protección de la salud de la población y "debe ejercerse y controlarse con carácter integral desde los organismos sanitarios cuyo principal objetivo y motivación es la protección de la salud comunitaria".

Además, los sindicatos de veterinarios aseguran que en la Unión Europea todas las competencias de la Veterinaria de Salud Pública forman parte de la cartera servicios de la Comisaria Europea de Salud y no del Comisario Europeo de Agricultura, ya que "durante la crisis de las vacas locas se puso de manifiesto de la manera más dura el grave riesgo que suponía que los organismos con intereses mercantilistas tuvieran el control de la protección en Salud Pública".

Por todo ello, en las entrevistas ministeriales, FESVET señala que intentará obtener más información sobre esta cuestión a la vez que propondrá al Ministerio de Sanidad reforzar la Veterinaria de Salud Pública en su estructura mediante al menos tres líneas de actuación inmediatas: impulsar la creación una Dirección General de Veterinaria de Salud Pública en el propio ministerio, reactivar las convocatorias de oposiciones de Veterinarios Titulares y mejorar las condiciones laborales de los facultativos veterinarios de frontera.