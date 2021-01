Los sindicatos médicos dan la bienvenida a Darias pero advierten de que "no habrá 100 días de cortesía"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha dado la bienvenida al cargo a la nueva responsable de Sanidad, Carolina Darias, con quien esperan "poder reunirse a la mayor brevedad posible para abordar los principales problemas que arrastran los médicos desde hace años y que, con un nuevo cambio de titular mediante, esperan que encuentren solución". Sin embargo, han advertido de que, en este caso, "no habrá 100 días de cortesía".

"El relevo al frente de Sanidad, producido en un momento crítico de la pandemia y por tanto poco oportuno, deja en el aire los escasos contactos mantenidos con Salvador Illa, que pese a desembarcar en el Ministerio con un talante dialogante y las numerosas manos tendidas para colaborar en el abordaje de una situación inédita y muy difícil, hizo oídos sordos a cualquier propuesta de los expertos en lo que CESM considera el mayor error en unos tiempos de crisis en los que todos los actores implicados deben remar en la misma dirección", critican en un comunicado.

El sindicato lamenta que Illa "no escuchó a los profesionales para tomar medidas, no hubo una coordinación efectiva entre Gobierno central y comunidades autónomas para desarrollar la aplicación de las medidas adoptadas y no ha habido sensación de unión de todos en una misma dirección en plena crisis".

Desde CESM advierten de que la gravedad del momento actual impide otorgar a Darias el llamado periodo de cortesía y reclaman que "se empiece a trabajar para abordar los problemas acuciantes del sector desde el primer minuto". "En este sentido, y puesto que una vez más el responsable de la cartera no es profesional sanitario, la Confederación confía en que al menos se mantenga el equipo ministerial actual para poder dar continuidad al trabajo que se viene realizando en los últimos meses", concluyen.