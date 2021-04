Los sindicatos de médicos consideran "urgente y necesario" el abordaje de la temporalidad

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha reivindicado que resulta "urgente y necesario" el abordaje de la temporalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) "buscando soluciones que contemplen los distintos problemas que afrontamos".

"Nuestro SNS lleva años apostando por la temporalidad en las contrataciones, a pesar de que los distintos gobiernos siempre se han mostrado partidarios de un empleo de mayor calidad. El problema, que ha ido creciendo año tras año, ha dado lugar a que la tasa de temporalidad del 8 por ciento fijada como idónea en las distintas Administraciones sea una quimera, habiendo comunidades autónomas donde se llega a superar el 50 por ciento o más de temporalidad en sanidad", lamentan en un comunicado.

A su juicio, la crisis económica anterior "dejó una tasa de reposición rígida, que no contempla el crecimiento de las plantillas y que se aplica a todos los empleados públicos, incluso a los esenciales y deficitarios como los médicos".

"La Administración, ante este cúmulo de problemas asociados con la temporalidad, ha ido intentando dar soluciones, más como parches que buscando atajar el problema de raíz; soluciones que se han dilatado además en el tiempo, y que paradójicamente cuando han logrado resolverse han conllevado una temporalidad mayor aún que cuando se pusieron en marcha", denuncian.

Así, instan a tomar "soluciones inmediatas y quizás extraordinarias" para solucionar la alta tasa de temporalidad actual y los desequilibrios que presentan las distintas comunidades autónomas, pero también que "se contemplen soluciones a medio plazo para que la forma habitual de contratación en el Sistema Nacional de Salud no siga siendo un abuso de la temporalidad en fraude de ley". "Además, necesitamos soluciones a más largo plazo que contemplen si España puede seguir perdiendo médicos porque no sea capaz de ofrecer una situación laboral estable a los mismos", añaden al respecto.

La Confederación considera también que en caso de no producirse estas soluciones contemplando todas las perspectivas del problema se "corre el riesgo de que continúe la descapitalización de médicos del Sistema Nacional de Salud, un colectivo que es una de las piedras angulares del mismo y sin el cual no es posible la asistencia sanitaria". "Lamentablemente, hoy por hoy, ese sistema no tiene asegurado siquiera el recambio generacional", concluyen.