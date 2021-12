Sindicatos amenazan con acciones legales a Ayuso por relacionar a los sanitarios con el colapso en Atención Primaria

Varias personas esperan para realizarse un test de Covid-19 en el Centro de Salud Universidad, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Los test de antígenos son la opción de muchas personas para evitar la propagación de contagios de coronavirus an

Varias personas esperan para realizarse un test de Covid-19 en el Centro de Salud Universidad, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Los test de antígenos son la opción de muchas personas para evitar la propagación de contagios de coronavirus an - Cézaro De Luca - Europa Press

MADRID, 21 Dic.

Los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad han advertido este martes que están estudiando acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las "falsedades, calumnias e injurias" que la jefa del Ejecutivo regional ha vertido "contra los profesionales de Atención Primaria" al responsabilizarles del colapso en los centros sanitarios.

En concreto, durante una entrevista en 'esRadio', la presidenta deslizó que parece que se trata diferente a los ciudadanos según el centro de salud al que acudan. "Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", indicó.

Unas declaraciones que desde los sindicatos CC.OO., UGT, Amyts, Satse y CSIT-Unión Profesional ven como unas "serias acusaciones contra los profesionales" y ante las que han reclamado a Ayuso una "rectificación inmediata". Además, piden al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la Gerencia de Atención Primaria un gesto de apoyo. "Sería de agradecer", dicen, "que salieran inmediatamente a hacer declaraciones para defender a sus profesionales frente a las acusaciones de la presidenta".

Entre otras cuestiones, han planteado que la jefa del Ejecutivo autonómico debería saber que si un centro de salud no tiene disponibles a muchos de sus profesionales y otro centro cuenta con todos ellos "es evidente que la atención que se ofrece es muy distinta".

En este sentido, han recordado que "su obligación" es la de "preocuparse de que todos los centros de Atención Primaria tengan el personal que necesiten en todo momento, ya de paso, abrir todos los Servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año". "Solucionar estos problemas es lo que debe hacer un "gestor" de los servicios públicos", le recuerdan.

Igualmente, han recordado a la presidenta autonómica que desde ayer la gerencia de Atención Primaria está pidiendo a los ciudadanos que no acudan a los centros de salud con síntomas leves o test positivo de antígeno y se pongan en contacto con el teléfono 900102112.

"Si la presidenta tiene esas sospechas de mal funcionamiento intencionado, en efecto este hecho debe ser investigado, y ya de paso le pedimos que investigue también el modo de resolver los requerimientos que la Inspección de Trabajo ha hecho al Sermas para que solucione los riesgos psicosociales de los trabajadores o el incumplimiento de las Sentencias que les condenan a adecuar el número de pacientes que atiende cada profesional por desmedido y ser el motivo de estrés permanente", han recalcado.

En la misma línea, han recordado a la presidenta regional que los profesionales sanitarios no fueron "ladrones" en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y "ahora" no son "delincuentes en Atención Primaria". "No parece buena idea demonizar siempre a los trabajadores y a los sindicatos, estamos cansados de ser una argumento para hacer política", han zanjado.

Finalmente, han reclamado a la presidenta que se refuerce la Atención Primaria en Madrid "de una vez", algo que desde estas organizaciones sindicales llevan "años sin ver" y que provoca "estas quejas de los pacientes y unos centros de salud desbordados que se sustentan únicamente por el esfuerzo de los profesionales".