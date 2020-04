Simón ve "razonable" que los niños salgan a dar un paseo: "No tendría sentido masificar los supermercados"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, considera "razonable" la medida adoptada finalmente por el Gobierno de permitir a los niños menores de 14 años salir a dar un paseo y ha reconocido que en los supermercados, espacio que en un primer momento se había propuesto para que acudieran los menores, la "proximidad es mayor" y "no tendría sentido" que volvieran a "masificarse".

"En principio, la decisión que está ahora sobre la mesa hasta los 14 años es razonable pero en los próximas días se planteará la versión final", ha precisado Fernando Simón este miércoles 22 de abril, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Preguntado por si avalaba el comité de expertos que los niños fueran a los supermercados, que fue la primera medida que se anunció este martes y que después fue rectificada, Simón ha explicado que "los expertos", incluyéndose él mismo en este grupo, llevan "tiempo hablando de lo que tiene o no sentido hacer" pero ha insistido en que lo que proponen tiene que ser luego "factible e implementable" y depende de "otras variables" que ellos no controlan. "No piensen que lo que diga un experto sanitario tiene que implementarse exactamente como dice", ha subrayado.

En todo caso, sobre los supermercados, ha reconocido que en estas superficies, "la proximidad es mayor". "Obviamente, se han implementado medidas para reducir riesgos pero sí es cierto que en el supermercado, probablemente, hay una proximidad mayor que si una familia se va sola a pasear por una calle. No quiere decir que haya un riesgo mucho más elevado. Mantener las distancias implican que el riesgo se reduce a límites mínimos, pero es verdad que no tendría sentido que los supermercados volvieran a masificarse, por tanto, hay que tener cuidado", ha puntualizado.

DE 14 A 18 AÑOS YA PODÍAN SALIR

En cuanto a la franja de edad, ha precisado que los menores de 14 a 18 años ya podían salir a la calle durante el Estado de Alarma para realizar algunas de las actividades previstas en el Real Decreto de 14 de marzo, como "hacer compra, ir a la farmacia, a comprar el pan o a pasear al perro, actividades que hasta cierto punto podían relajar un poco la situación de confinamiento".

Preguntado por si los padres podrán acompañar a varios niños a la vez a pasear o solo a uno por cada salida, Simón ha señalado que el ministerio de Sanidad tiene que redactar una orden con una especie de guía donde se propondrá el número de niños y las condiciones. "No podría decirle ahora mismo si se limitará a un niño", ha puntualizado Simón, añadiendo que las discusiones sobre este tema comenzaron este martes.

Además, sobre si existe riesgo de contagio, ha indicado que un núcleo familiar supone "el mismo riesgo de transmisión" en la calle que en su casa siempre que "no se junten con otras familias" cuando salgan a pasear.