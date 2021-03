Simón, sobre la llegada de turistas: "Algunas imágenes preocupan pero el problema es implementar las medidas"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que le preocupa "hasta cierto punto" la llegada masiva de extranjeros a varias ciudades españolas a pesar del incremento de contagios de COVID-19, pero ha insistido en que la clave es implementar las restricciones tanto a los ciudadanos españoles como a los turistas.

"Me preocupa hasta cierto punto, que se hagan pruebas antes del viaje reduce mucho los riesgos pero no los elimina. Además, hay formas de entrar a nuestro país en los que no es posible hacer ese control, como en la entrada por carretera. Francia no está para nada mejor que nosotros. Creo que puede haber un cierto riesgo, es pequeño pero existe", ha argumentado en rueda de prensa este lunes.

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado una orden por la que establece la exigencia de una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo y realizada en las 72 horas previas a la llegada de España para los pasajeros procedentes de Francia también por vía terrestre y no solo por avión.

Así, Simón ha mostrado "cierta preocupación", pero ha instado a "no exagerar porque el riesgo no depende de que entren o no, sino de las restricciones en nuestro país y que estén sujetos a las mismas medidas que cualquier español".

"Los riesgos no deberían ser muy diferentes. Si no se cumplen esas medidas, el riesgo podría existir. Algunas imágenes de estos últimos días preocupan. Cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación pero el problema es implementar las medidas", ha insistido tras ser preguntado acerca de los turistas, entre ellos franceses, que están acudiendo a Madrid por las medidas menos restrictivas que hay en España.

Sobre la Comunidad de Madrid, Simón ha defendido que se encuentran en una situación "estable". "No podemos valorar si la tendencia ascendente es significativa o no. Pero el problema es que parte de un punto muy superior a la mayoría de comunidades autónomas. No es que ahora esté en una fase de incremento pero con la incidencia media que tiene existe un riesgo algo. Madrid es responsable y aplica las medidas, entiendo que hará un esfuerzo para controlar la transmisión", ha esgrimido.