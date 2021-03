Simón insta a evitar eventos masivos sin distancia ni mascarilla como las aglomeraciones en el Wanda

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha instado a evitar eventos masivos en los que no se pueda guardar distancia social ni se garantice el uso de mascarillas, como en las concentraciones que se produjeron este domingo en las inmediaciones del Estadio Wanda Metropolitano con motivo del partido de fútbol entre el Atlético y el Real Madrid.

"Debemos mantener la higiene de manos, garantizar el uso de mascarilla y, aún así, tratar de mantener la distancia. Me da igual que sea en el Wanda o en 8M. Bueno, no me da igual, algunas tienen un poco más de sentido que otras. Pero es importante mantener las distancias. Hay diferencias pero desde el punto de vista del control de contagios hay que evitar las situaciones que impliquen que se vulneran las medidas", ha explicado este lunes en rueda de prensa.

Simón ha defendido que, en la situación actual de la pandemia de COVID-19, los eventos masivos no deben celebrarse. "No estamos en una situación en la que podamos favorecer eventos de masas, no estamos todavía en esa situación. Pero no es lo mismo un evento en el que se pueden adoptar medidas de distancias que otros en los que no", ha reivindicado.

En este sentido, ha instado a "desfavorecer todo lo que se pueda cualquier evento que pueda generar un riesgo de que esas medidas no se puedan cumplir". "Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y ser responsables", ha argumentado al respecto.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villalcís, han rechazado este lunes las aglomeraciones que se vivieron ayer en el estadio Wanda Metropolitano, pero han apuntado que "no es comparable" a la celebración de una manifestación feminista. "No comparemos cuestiones. Lo que sucedió en el Wanda no tenía que haber sucedido, pero esto no quiere decir que porque se produzca había que haber autorizado las concentraciones feministas. Eso no quiere decir que sea comparable", ha trasladado el regidor ante la prensa tras el acto por el 8M celebrado en CentroCentro.