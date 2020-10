Simón dice que la orden del BOE es una medida "urgente" y que Sanidad ya trabaja en criterios más comunes

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado que la orden publicada por el Ministerio de Sanidad este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para restringir la movilidad en municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19, es una medida "urgente" y ha informado de que ya se está trabajando en nuevos criterios para otros escenarios de menor incidencia.

"Los criterios de la orden definen una situación muy problemática en territorios muy concretos en un momento muy particular, el objetivo no es bajar los 500 casos, sino en los 50 casos por 10.000 habitantes", ha dicho Simón, para explicar que los nuevos criterios en los que trabajan son más comunes y no tan "excepcionales" como los actuales.

Al respecto, Simón ha matizado que en estas nuevas medidas, que estarán preparadas "en los próximos días", no se hablará de situaciones "excepcionales" en las que ya no hay "más remedio de actuar de forma rápida", sino que se plantearán todas las situaciones previas con "margen suficiente" como para que cada comunidad se adapte a su situación.

"El objetivo es crear un marco común", ha recalcado Simón, para matizar que estos criterios irán incluidos en el Plan de Respuesta Temprana, un documento "vivo" que sigue desarrollándose y actualizándose.

Dicho esto, ha puntualizado que se está trabajando en situaciones por debajo de los 500 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes. "Los criterios que se van a plantear y proponer son para situaciones muy por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, de muy alto riesgo, pero por debajo y es ahí donde la situación municipal se tendrá que valorar y las comunidades autónomas tendrán que hacer las valoraciones territoriales que consideren oportunas", ha zanjado.