Simón destaca una "estabilización" de los contagios de Covid-19 en España pero avisa de que puede haber repuntes

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado una "estabilización" de los contagios de Covid-19 en España, si bien ha avisado de que puede haber "repuntes".

En rueda de prensa, Simón ha explicado que, tras varias semanas de "importante descenso" en la transmisión del virus en España, en los últimos días se ha producido una cierta estabilización, situándose actualmente la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, a 14 días, en los 128,97.

No obstante, ha avisado de que hay ocho comunidades autónomas que tienen una incidencia acumulada menor de 100 casos por cada 100.000 habitantes, aunque seis están por encima de los 150 casos y otras tres por encima de los 200 casos.

No obstante, Simón ha recalcado que la incidencia a 7 días se sitúa en los 60,72 casos y la positividad en las pruebas de detección del coronavirus en el 5,33 por ciento, lo que, a su juicio, no da garantías de que no se puedan producir repuntes.

"Estamos ante datos que no son especialmente malos, pero que nos pone con probabilidades de que podamos volver a incrementar el número de casos diarios de contagios", ha advertido Simón, para recordar que otros países europeos ya han comenzado a registrar leves aumentos de la transmisión del coronavirus.

Finalmente, y respecto a la ocupación hospitalarias de pacientes Covid-19, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha subrayado también la estabilización en el número de ingresos hospitalarios y el "descenso progresivo" en las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"Seguimos teniendo una ocupación muy alta en las UCI, ya que uno de cada cinco pacientes ingresados es por Covid-19, pero si conseguimos mantener el descenso durante un tiempo, podemos estar en una adecuada situación de partida ante un posible, y no deseable, incremento posterior de casos", ha zanjado Simón.