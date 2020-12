Simón cree que se han podido producir más reinfecciones de Covid-19 en España, aunque sólo se ha demostrado una

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado que en España se han podido reinfectar del Covid-19 varias personas, aunque sólo se ha podido demostrar una por ahora.

Simón se ha pronunciado así en rueda de prensa después de que el Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha descrito el primer caso de reinfección por SARS-CoV-2 en España que haya sido recogido en una publicación científica.

Se trata de una mujer que tuvo su primera infección a principios de abril con una cepa del virus, y 4 meses y medio después, en septiembre, con otra cepa, por la que tuvo que ser hospitalizada. Hasta el momento solo se han comunicado en el mundo 27 casos de reinfección.

"No es el primer caso de reinfección en España, es el primero demostrado", ha asegurado Simón, para informar de que de los 1.675.902 casos de coronavirus que se han notificado en España, unos 3.000 han tenido una PCR positiva, posteriormente una negativa y finalmente otra positiva.

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señalado que estos 3.000 casos han podido ser un falso negativo o falso positivos o porque se han producido problemas en la toma de muestras o conservación de los mismos.

"No se sabe, pero lo que sí creemos es que algunos de ellos podrían ser reinfecciones reales. No obstante, haber confirmado un caso es una información interesante que nos aporta mucho pero que, desde el punto de vista de mecanismos y acciones de control, no cambia el panorama que tenemos", ha zanjado.