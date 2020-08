Simón apoya la evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia: "Sería lo ideal tenerla cuanto antes"

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apoyado la puesta en marcha de una evaluación "independiente" sobre la gestión de la pandemia a nivel nacional y autonómico, tal y como plantearon este viernes veinte reputados científicos en un artículo publicado en la revista 'The Lancet'.

"Es obvio que hay que evaluar lo que ha pasado y evaluarlo bien. Es algo que en el Ministerio se ha planteado desde hace un par de meses o tres. Pero es verdad que estamos sobrecargados y hay que identificar el momento adecuado, las características del grupo de expertos y las características de lo que se va a evaluar. Es una iniciativa muy válida. Si conseguimos darnos más prisa para hacer esta evaluación gracias a la carta, bienvenida sea", ha comentado el epidemiólogo en rueda de prensa este lunes.

Simón considera que "sería lo ideal tener cuanto antes una evaluación de lo que ha pasado", pero ha apuntado que existen diferentes puntos que dificultan este comité evaluador, como que "falta información" para comparar lo ocurrido en España con otros países, o que una evaluación de este tipo "lleva mucho tiempo a los equipos". "Hay que tener cuidado con no retraer recursos en momentos delicados", ha puntualizado al respecto.

Según Simón, la actuación sobre la pandemia hay que evaluarla "de la forma más independiente posible", con expertos que entiendan cómo funcionan los sistemas de vigilancia y demás aspectos técnicos sobre cómo se gestiona una pandemia. "Pero estos grupos no son fáciles de conseguir, la mayoría de estos expertos están involucrados en la gestión de la pandemia en su país", ha advertido.

Simón no comparte, sin embargo, que en la misiva, pese a proponer una evaluación independiente, se señalan ya problemas que ha existido. "No es una práctica muy habitual indicar ya los errores antes de la evaluación", ha criticado, defendiendo que la evaluación no solo va a sacar a la luz mala gestión por parte del Gobierno: "Hay cosas que hay que mejorar mucho pero otras no se han hecho mal del todo".

Según esgrimen los científicos en su artículo, las "posibles explicaciones" a la mala situación de España frente al COVID-19 es "la falta de preparación para la pandemia (es decir, sistemas de vigilancia deficientes, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR y escasez de equipo de protección personal y de cuidados críticos) o una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales".