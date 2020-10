Simón afirma que los planes de contingencia de las residencias contra la Covid-19 "están funcionando bien en general"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que los planes de contingencia de las residencias contra la Covid-19 "están funcionando bien en general", al ser preguntado por esta cuestión en rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia.

"No tenemos todos los detalles pero obviamente tenemos información y las CC.AA. nos comunican que las residencias de mayores tienen sus planes de contingencia y que, en general, están funcionando bien", ha afirmado Simón.

Aunque ha reconocido que "sigue habiendo algunos brotes en las residencias" y que "en algunas" de ellas sí que ha habido un número elevado de personas infectadas, Simón ha precisado que "lo cierto es que la información que recibimos es que los planes existen" y que, "a priori, están teniendo un impacto importante".

"Pero no podemos descartar que en algún caso concreto las cosas no funcionen como son deseables y las CC.AA. y el Ministerio de Asuntos Sociales están haciendo un esfuerzo importante para controlar estas posibles situaciones en la que las cosas no funcionen como sería deseable" , ha precisado.