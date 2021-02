Simón afea la boda en el Casino de Madrid: "Hay que ser conscientes de los riesgos a los que exponemos a todos"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha afeado la celebración de una boda en el Casino de Madrid este fin de semana con un gran número de invitados que no llevaban mascarilla ni guardaban la distancia social pese a estar en interiores.

"No tiene ningún sentido que sigamos insistiendo en algo que todos sabemos. Quien no cumple las normas de prevención sabe que no las está cumpliendo. Puedo entender que estamos en el ámbito de una boda, la gente está feliz, el amor fluye... y se pueden relajar algunas medidas, pero hay que ser consciente de los riesgos a los que exponemos a todos", ha lamentado en rueda de prensa este lunes.

Las redes sociales se han hecho eco, a través de una serie de vídeos, de una boda celebrada en este espacio madrileño, en la que los invitados no guardan distancia de seguridad ni tienen mascarilla puesta, ambas medidas de seguridad frente a la pandemia de coronavirus.

En consecuencia, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación y ha dado traslado de la misma a la Policía Municipal "para que realicen las actuaciones necesarias de investigación para comprobar lo sucedido sobre el incumplimiento de las medidas frente al coronavirus".

Simón ha pedido a la población que respete las normas en plena tercera ola de la pandemia. "Tenemos que ser conscientes de que una gran parte del control de la pandemia depende de cada uno de nosotros. Si queremos que las autoridades relajen algunas medidas tenemos que aplicar mejor las que dependen de cada uno de nosotros", ha remachado.