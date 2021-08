La SEOR, la ESTRO y Madrid Convention Bureau lanzan una campaña para hacer visible la radioterapia

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica (ESTRO) y Madrid Convention Bureau (MCB) continúan haciendo visible el valor de la radioterapia coincidiendo con la celebración en Madrid del Congreso Anual de la ESTRO del 27 al 31 de agosto.

La puesta en marcha el pasado año de la web inforadioterapia.com y la campaña 'Invisibles', desarrollada por SEOR durante los últimos meses en sus canales digitales, forman parte de un proyecto muy ambicioso que despertó el interés de la ESTRO en Madrid como sede del Congreso Europeo de Oncología Radioterápica.

"Es un honor para los profesionales de la oncología radioterápica que la ESTRO haya seleccionado Madrid como la sede de su próximo congreso y, sobre todo, porque lo hace gracias a un proyecto como este, que pretende incrementar la información de calidad sobre una técnica, la radioterapia, que puede aumentar la esperanza y calidad de vida de muchos pacientes con cáncer", ha manifestado el presidente de la SEOR, Jorge Contreras.

La web inforadioterapia.com, coordinada por SEOR y la doctora Natalia Carballo, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de MD Anderson Cancer Center Madrid, ofrece ya desde hace un año información acerca de qué es la radioterapia, por qué es importante, cuáles son los beneficios de esta técnica sobre la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer o qué cuidados de la piel son necesarios durante el proceso.

Además, la web cuenta también con testimonios de pacientes, ya que uno de los objetivos principales del sitio web es el intercambio de experiencias entre los pacientes y el acercamiento de la radioterapia a la población general.

"Hemos detectado que hay un déficit de información en torno a la radioterapia y que existe mucha confusión incluso con el propio término 'radioterapia', que muchas veces se confunde con 'radiología'", destaca la doctora Carballo.

Ello, unido a la detección de información negativa sobre el tema y a que, asegura, "la ratio de aceleradores lineales por habitante en España es de las más bajas de la Unión Europea", los animó a poner en marcha esta web al público, con información contrastada y procedente de fuentes oficiales.

Pero la web es solo uno de los proyectos surgidos por iniciativa de la ESTRO. Para 2021, esta sociedad europea ha querido asociar la elección de la ciudad en la que organiza su congreso anual con un proyecto de legado a la población. La idea es que los ciudadanos del lugar seleccionado reciban a cambio un "regalo" en forma de legado de parte de la asociación por haberles "prestado" la ciudad.

Así, la SEOR ha lanzado una campaña de comunicación en sus canales de información digitales, en la que resalta el papel fundamental de la radioterapia en el tratamiento y la supervivencia de los pacientes oncológicos.

Esta iniciativa, denominada 'Invisibles. La Huella de la Oncología Radioterápica', incluye una serie de vídeos que recogen la visión de profesionales facultativos que abordan el pasado, presente y futuro de la especialidad, así como el testimonio personal de supervivientes de la enfermedad, como los periodistas Iñaki Gabilondo y Victoria Prego, y de personas anónimas, que se han querido sumar para aportar su vivencia y ayudar a otras personas publicando sus experiencias en las redes sociales de SEOR.

El popular mago Jorge Blass también ha colaborado con un vídeo donde realiza un truco de magia. Con la frase "que no lo veas no significa que no existe", Blass anima desde las redes sociales a difundir los valores de la oncología radioterápica, "una especialidad que salva vidas y que también es invisible".

La candidatura de la ciudad de Madrid como sede del Congreso de la ESTRO fue impulsada por el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento, a través de Madrid Convention Bureau. Aunque MCB ya ha puesto en marcha otros programas de legado para algunos de los congresos que ha acogido la capital, es con ESTRO 2021 la primera vez que esta propuesta de acciones abarca desde antes de la celebración del congreso hasta mucho después de su finalización.