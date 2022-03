SEOM y SEAP reclaman la introducción de determinaciones moleculares en el SNS: "Todo cáncer debe tener un biomarcador"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) han elogiado el importante papel que desempeña la Medicina de Precisión en la supervivencia de los pacientes con cáncer pero han lamentado la ausencia de apoyo que existe en España, por lo que han reclamado la introducción de determinaciones moleculares en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El presidente de SEAP, José Luis Rodríguez Peralto, ha señalado que ambas organizaciones están colaborando para que dicha medida ocurra y que exista una red de trabajo en cada comunidad autónoma porque "todo cáncer debe tener un biomarcador" y ha defendido que las determinaciones moleculares deben realizarse en cualquier hospital. "Ningún cáncer debe pasar sin la posibilidad de poder hacer una determinación molecular. Todo cáncer debe tener su determinación molecular y que se conozca sus biomarcadores", ha recalcado.

Ambas entidades han organizado este miércoles el encuentro científico 'Jornada sobre Medicina de Precisión', en el que también han colaborado la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y con el apoyo institucional del Instituto de Salud Carlos III. La jornada ha contemplado la situación actual en los hospitales españoles de la Medicina de Precisión en Oncología y han analizado las necesidad futuras.

Asimismo, en este foro se ha presentado los resultados de la encuesta realizada entre 200 investigadores de SEAP y SEOM, en la que se ha determinado que el 40 por ciento de los centros españoles tienen acceso a la secuenciación de nueva generación (NGS) para la determinación de los biomarcadores de forma asistencial y en la que se ha reflejado que los hospitales públicos acogen la mayoría de determinaciones moleculares que se están haciendo en España.

En este sentido, Enriqueta Felip ha sostenido que esta cifra confirma que la Medicina de Precisión en España es "una asignatura pendiente" pero ha matizado que actualmente es un buen momento para exigir la introducción de estas técnicas en el SNS porque "la Administración ha mostrado interés en que así sea".

"Se confirma la escasa implantación de la NGS de forma rutinaria en los Servicios de Anatomia Patológica para determinar alteraciones moleculares predictivas en cáncer avanzado, de cara a realizar una adecuada Medicina de Precisión", ha remarcado Peralto.

En este sentido, el experto ha manifestado que el objetivo de las entidades es que "el cáncer se trate de igual forma en todos los hospitales y en todas las comunidades autónomas, independientemente de dónde se haya nacido o el hospital de referencia que se tenga". Al respecto, ha añadido que el principal problema al que se enfrentan es la escasa organización que impera en España. "El problema es que no hay organización y sin eso no hay financiación y todo se debe a no estar en la cartera de servicios del SNS. Debería de haber equidad entre todos los hospitales", ha solicitado.

Por su parte, la coordinadora de la jornada, por parte de SEOM, Pilar Garrido, ha precisado que se deben unir todos los agentes implicados para crear una red de trabajo entre hospitales de distintos niveles que permitan que los pacientes no se tengan que desplazar. "El objetivo final es que aquellos pacientes, cuyo tumor esté en una situación que se beneficie de tener información sobre biomarcadores, esté disponible porque hayamos sido capaces de organizar una red de trabajo y que seamos capaces de hacer la mejor secuenciación", ha apostillado.