El Senado rechaza una moción del PSOE para garantizar el acceso equitativo al aborto seguro

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha rechazado una moción del PSOE para garantizar los derechos reproductivos y promover la corresponsabilidad anticonceptiva en las personas jóvenes.

Con 113 votos a favor y 148 en contra, el PP ha tumbado esta iniciativa del PSOE que buscaba garantizar el acceso equitativo al aborto seguro y legal en todo el territorio nacional, así como mejorar la información y atención sobre los diferentes métodos de anticoncepción femenina.

La iniciativa también proponía promover de manera efectiva la corresponsabilidad anticonceptiva entre mujeres y hombres. Además de ampliar los servicios de salud sexual y reproductiva para las personas jóvenes, y fomentar una educación sexual integral y de calidad.

Durante su defensa, la senadora del PSOE Paula Somalo ha hecho hincapié en que "el derecho al aborto no puede ser un privilegio en vez de un derecho, y la objeción de conciencia no puede ser una barrera ni suponer una discriminación para la mujer según el territorio en el que viva".

"La libertad de las mujeres sobre nuestros cuerpos y decisiones no se negocia, no con nosotras, no en este país y no mientras el Partido Socialista siga aquí", ha añadido.

Asimismo, Somalo ha señalado que la bancada del PP le "avergüenza profundamente" después de que los 'populares' permitiesen la celebración de una cumbre antiabortista. "Con ese debate no favorecían un espacio de debate, simplemente estaban señalando a mujeres y niñas un futuro oscuro", ha agregado.