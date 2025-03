El Senado da luz verde a la tramitación de una ley del PP contra las agresiones a sanitarios

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles comenzar a tramitar una proposición de ley del PP para contar con un marco regulatorio específico que proteja a los profesionales sanitarios y refuerce su seguridad ante agresiones y situaciones de violencia.

Como estaba previsto, la toma en consideración de la iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado y también ha contado con el apoyo de Vox y UPN. Ahora, la norma será remitida al Congreso para que decida cuándo continúa con su tramitación parlamentaria.

En febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados ya rechazó esta ley del PP, que propone regular las medidas mínimas y básicas que debe implantar el empleador, público o privado, en los centros de trabajo, con el fin de "garantizar la seguridad y salud del personal sanitario" y de "prevenir y evitar el riesgo de sufrir daños por actos de violencia infligido por terceras personas".

"El pasado 11 de febrero se llevó al Congreso de los Diputados para su toma en consideración y la tumbó la mayoría que sustenta a este Gobierno, como siempre hacen por todo lo que viene de la mano del PP. Y por eso la volvemos a traer aquí en el Senado, sobre todo ante la inacción del Gobierno para tomar medidas ante este gravísimo problema, y también ante el abandono que están sufriendo los profesionales de este Gobierno", ha señalado la senadora del PP Rosa Romero, quien la ha defendido la propuesta.

Al hilo, la 'popular' ha pedido que se tome en consideración esta ley para que "se abra el debate". "Es la opción para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas y sus propuestas. También los profesionales nos podrán hacer llegar sus propuestas. Pero no corten, no veten, no bloqueen un asunto tan importante y de tanta relevancia", ha reclamado Romero.

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

Además, el texto propone implantar sistemas de videovigilancia en pasillos, salas de espera y de admisión y dispositivos de alarma sonoros en consultas, así como la inclusión en la historia clínica del paciente de sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria y la creación de un Registro Nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario por parte del Ministerio de Sanidad.

Igualmente, la iniciativa indica que el empleador pondrá a disposición del personal sanitario, que haya sido víctima de un acto de violencia, un servicio específico encargado de prestar el apoyo psicológico que en cada caso se precise. También habrá a su disposición un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal las denuncias que pudiera presentar con ocasión de un acto de violencia en el ámbito sanitario. Así, el empleador tendrá suscrito un seguro que garantice al personal la gratuidad de los servicios jurídicos que precise.

"Esto es una proposición de ley que piensa en los profesionales sanitarios, que piensa en algo que es una auténtica epidemia, que son las agresiones, y que nosotros entendemos que debe merecer ese rango de ley para poder abordar un problema con todos los datos, con todas las comunidades autónomas coordinando y, sobre todo, para pensar en los profesionales y también en los pacientes", ha señalado durante su intervención del diputado del PP Enrique Ruiz Escudero.

"MALA POLÍTICA"

Por su parte, el senador del PSOE Kilian Sánchez ha recordado que la propuesta del PP ha sido rechazada en dos ocasiones por el Congreso, al tiempo que ha criticado la estrategia de los 'populares' de llevar al Senado "todas esas iniciativas legislativas que fracasan" en la Cámara Alta "con el objetivo de hacer mala política".

Sánchez, que ha exigido al PP un texto con "mayor rigor legal", se ha preguntado qué trabajo están haciendo los 'populares' en las comunidades autónomas donde gobiernan "para dar una respuesta a los profesionales sanitarios".

Idurre Bideguren, senadora de EH Bildu, ha lamentado que el texto del PP es "idéntico y sin ninguna mejora" que el que presentaron "hace un mes y hace tres años en la Cámara Baja". "Esta iniciativa persigue un objetivo más partidista, propagandística, que una propuesta propositiva. Pero, además, presentan una propuesta vaga", ha subrayado.

"Muchos gobiernos autonómicos, que son los responsables dado que tienen muchas competencias en Sanidad, han puesto en marcha planes, protocolos y diversas medidas para acabar con estas agresiones", defendido Bideguren.

En este punto, el senador de Junts Francesc Ten ha rechazado el texto, ya que considera que "no refleja suficientemente que la gestión y la ejecución del sistema sanitario catalán es una competencia transferida".

EL PP REGISTRA UNA PNL EN EL CONGRESO PARA CONSEGUIR "AVANCES REALES"

Asimismo, el PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados relativa a la consecución de avances reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press y que se debatirá en la Comisión de Sanidad, propone revisar y mejorar la legislación vigente en lo referente a agresiones a los profesionales sanitarios.

Además, pide materializar un 'Plan Nacional contra las agresiones a profesionales sanitarios', así como desarrollar programas de formación específicos dirigidos a los profesionales sanitarios para mejorar la comunicación con los ciudadanos y poder afrontar mejor las situaciones de riesgo.

Por último, propone reforzar las campañas de concienciación a la sociedad, en las que se promueva el respeto a los ciudadanos.