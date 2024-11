El Senado se compromete a apoyar todas las iniciativas que supongan un avance para los niños con leucemia

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos políticos que conforman el Pleno del Senado han suscrito este miércoles, Día Mundial de la Infancia, una declaración institucional promovida por la Fundación Unoentrecienmil por la que se han comprometido a apoyar todas las iniciativas que supongan un avance en la investigación, prevención, manejo y curación de la leucemia infantil y ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Dicha declaración reconoce que la leucemia es el cáncer más frecuente en los niños y el que más vidas se cobra y hace hincapié en que estos menores sean considerados "prioritarios" en las políticas de salud. El presidente y fundador de Unoentrecienmil, José Carnero, ha calificado de positivo el paso dado en el Senado, pero ha afirmado que "es solo la primera piedra de un proyecto muy necesario para los niños con leucemia en nuestro país".

En este sentido, el compromiso adoptado por el Senado abre la puerta a un acuerdo de Estado que sería clave para que los diferentes grupos se alíen en la implantación del protocolo común 'ALL Together', que ya está aplicado en otros 14 países europeos y ha demostrado mejores índices de supervivencia.

En septiembre de este año, Unoentrecienmil presentó la campaña 'Leucemia Vete Ya' para pedir a las administraciones públicas que garantizaran el acceso a este nuevo protocolo a todos los niños con leucemia en España. Dos meses después, se han recogido más de 100.000 firmas, pero las autoridades sanitarias no han cerrado ningún compromiso en este sentido, según han explicado desde la Fundación.

"Tenemos por delante un desafío importante y no vamos a parar de reclamar el compromiso tanto de las Comunidades Autónomas (CCAA) como del Ministerio de Sanidad. El Protocolo ALL Together debe estar en la agenda del siguiente Consejo Interterritorial para que se avance en su implantación en toda España", ha subrayado Carnero.

A este respecto, desde la Fundación han instado al Ministerio a continuar con la implementación de los recursos y pruebas necesarias para aplicar el protocolo 'ALL Together' y que lo haga evitando que se produzcan desigualdades territoriales y asegurando que todos los niños con leucemia puedan ser tratados con este protocolo.

En cuanto a las CCAA, los responsables de Unoentrecienmil les han reclamado que asuman su responsabilidad de ofrecer los recursos necesarios para asegurar una organización y gestión asistencial óptima en sus territorios, suscribiendo entre las comunidades los acuerdos necesarios de colaboración para ello.