El Senado aprueba una moción que insta al Gobierno a garantizar el suministro de medicamentos innovadores

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado este martes la moción del Partido Popular por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas para garantizar el suministro de medicamentos innovadores y estratégicos y evitar la desaparición de tratamientos necesarios para la población, con 18 votos a favor, 0 votos en contra y 12 abstenciones.

Según ha explicado la senadora popular, María Patricio Zafra, con esta moción se insta al Gobierno a reformar el Real Decreto Legislativo 1/2015 para "permitir la exclusión o revisión en el Sistema de Precios de Referencia de presentaciones de medicamentos que representan una innovación incremental de interés para el Sistema Nacional de Salud o que sean considerados medicamentos estratégicos, delegando la ejecución de la exclusión o la revisión del precio en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos".

Además, también proponen "habilitar a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos para que puedan incrementar el precio de referencia de los medicamentos dentro de los conjuntos, cuando este aumento esté justificado, teniendo en cuenta las necesidades específicas del SNS".

"Corregir estas anomalías que se producen en consecuencia de la aplicación del sistema de precios de referencia de forma automática es necesario ya que está provocando la utilización de medicamentos en algunos casos más costosos o incluso que medicamentos con innovaciones incrementales no se oferten al Sistema Nacional de Salud en España, generando un desincentivo a la investigación y el desarrollo de este sector en nuestro país", ha declarado la senadora popular.

Así, ha detallado que el desabastecimiento de medicamentos es un problema "complejo y multicausal" ya que, en España, "una de las razones con especial impacto en la falta de suministro tiene que ver con la falta de medicamentos". "Es un problema de carácter regulatorio y está relacionado con el sistema de precios de referencia. Mediante el sistema actual, los precios se fijan en base a un automatismo que determina los precios en función de la cantidad de principio activo presente en cada formulación, ignorando la importancia de ciertas presentaciones tanto para los pacientes como para el propio SNS", ha explicado.

Desde el Grupo Mixto del Senado, el senador Fernando Carbonell Tatay se ha mostrado favorable ante esta propuesta "para tratar de equilibrar y dar equidad al Sistema Nacional de Salud, regulando en la Ley de Garantías y Uso Nacional del Medicamento mediante el Sistema de Precios de Referencia".

No obstante, desde Más Madrid, la senadora Carla Delgado Gómez, ha indicado que el Ministerio de Sanidad "ya trabaja en una modificación legislativa que incluya cambios en el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios". "De manera que podríamos decir que instan a hacer algo que se está haciendo. Pues muy bien", ha afirmado.

"Una de las líneas en la que se trabaja precisamente es flexibilizar el Sistema de Precios de Referencia introduciendo elementos que permitan valorar innovaciones incrementales de productos con principios activos incluidos en el Sistema de Precios de Referencia", ha explicado.

En este sentido, Carla Delgado ha insistido en que el Gobierno "ya ha tomado en la anterior y en esta legislatura medidas de la misma orientación que pretende incorporar la reforma de la Ley de Garantías comprometida en el PRTR, entre ellas la exclusión de los medicamentos huérfanos de la orden de precios de referencia".

"Es intención del gobierno seguir actuando en este sentido en tanto que es posible hacer la realidad legislativa. Yo le podría decir que podemos votar en contra porque ya se está haciendo pero bueno no queremos llegar a ese drama y nos vamos abstener en esta moción", ha declarado.

El Partido Socialista en el Senado se ha posicionado en la misma línea, aunque ha votado a favor de la moción, recordando que "Sanidad trabaja ya en la modificacion para hacer cambios en el articulo 98" con el fin de "mantener productos eficaces que por su precio podrían ponerse en riesgo y desaparecer" y con el fin de "seguir garantizando la libre competencia".

"Espero y apelamos desde el Grupo Socialista a que podamos entre todos darle un empujón definitivo a algo en lo que coincidimos, pero en el que también creo que deberíamos ir afinando para justificar por qué se hacen determinados incrementos con determinados compuestos que tienen ya, más que acreditado, su amortización en su periodo de vida. Por lo tanto, la intención del Gobierno es seguir actuando en este sentido, hacer la reforma legislativa. Votaremos a favor de esta iniciativa", ha declarado el senador socialista, Pedro Manuel Martín Domínguez.

Ante estas declaraciones, la senadora popular, María Patricio Zafra, ha acusado al Gobierno de no cumplir sus promesas. "¿De verdad piensan ustedes que con los antecedentes que tiene este Gobierno en cuanto a promesas podemos fiarnos de su compromiso? Esto no es algo nuevo. Desde 2020 las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular lo venimos reclamando y en cuatro años no han hecho nada. Por ello vamos a instar al Gobierno las veces que hagan falta. Hay una realidad y es que la escasez de medicamentos en España es muy preocupante", ha sentenciado.

RECHAZA LA MOCIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD PÚBLICA

Durante la Comisión de Sanidad del Senado el Grupo Plural ha presentado también una moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar las condiciones de jubilación de las personas trabajadoras en la sanidad pública, que ha sido rechazada con 12 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

Según ha explicado la senadora del Grupo Plural, Silva Méndez, María Carmen Da Silva Mendéz, con esta moción "se pretende modificar la Ley 40/2007 para que los trabajadores del sistema sanitario puedan acceder a la jubilación a los 60 años, mientras cuenten con más de 40 años de prestación".