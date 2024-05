La SEMG trabajará con los estudiantes de medicina para impulsar la especialidad desde el ámbito universitario y político.

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA-Spain) han acordado trabajar para mostrar la "gran capacidad" y el valor de los médicos de familia, "desde el ámbito universitario, político y poblacional".

Bajo el título 'Perspectivas generacionales de la Medicina Familiar y Comunitaria' han intervenido en el mismo tres ponentes de diferentes generaciones: un estudiante de Medicina, David Martínez; un médico residente de primer año de Medicina de Familia, Pedro Tárraga; y una médica de familia en ejercicio con experiencia, Beatriz Torres.

La especialidad de Medicina de Familia es "la más vocacional, holística, accesible y humana", según la doctora Beatriz Torres, responsable del Grupo de Trabajo de Residentes y Jóvenes Especialistas de la SEMG.

La Medicina de Familia es "como la batuta del director de una orquesta que debe englobar y coordinar toda la patología del paciente, ver a la persona en su conjunto y conseguir que los tratamientos que tiene para una patología no interaccionen con los de otro sistema". Además, ha dicho, "debe luchar por la búsqueda de bienestar y la promoción de la salud".

La MFyC se entiende desde la longitudinalidad de la atención del paciente, el conocimiento de su entorno, característica genera una tasa de reducción de la mortalidad de hasta un 30%, según la representante de SEMG.

Sin embargo, cada año quedan plazas vacantes debido a las condiciones laborales existentes en el primer nivel asistencial. Por ello, con motivo del Día Mundial de Médico de Familia SEMG e IFMSA-Spain hacen un llamamiento conjunto y recuerdan que, si se quiere mantener un sistema de salud líder y referente, se debe realizar una reforma en la inversión en Atención Primaria y cuidar a los profesionales de la salud, que gracias a su esfuerzo y dedicación han conseguido "mantener una Atención Primaria resolutiva y de calidad".

Aprovechando esta efeméride, SEMG solicita a la Administración "que reconozca nuestro valor, no se puede invertir una pirámide y conseguir que se mantenga en pie. En los últimos años la inversión económica en Atención Primaria ha sido mínima, siendo paradójico pues los médicos y pediatras de Atención Primaria "somos la puerta de entrada y la población actual cada vez está más envejecida y la medicina cada vez es más demandante, lo que requiere recursos tanto materiales como personales".

Durante el debate interactivo se recordó que, desde hace tiempo, se está reclamando tener presencia en las universidades de Medicina. "Nos gustaría que existiera una asignatura de Medicina de Familia y una rotación común de cada uno de los estudiantes de nuestro país, si no se conoce la especialidad es imposible que te enamores de ella", en palabras de la doctora Torres.

Es importante conocer cómo se trabaja en los centros de salud, la capacidad de resolución de sus profesionales y la gran diversidad de las patologías que se atienden cada día. Así conocerán los múltiples ámbitos de atención de la Medicina de Familia, no solo en el centro de salud, sino en los domicilios, los vehículos medicalizados de traslados de pacientes, las unidades de hospitalización a domicilio, los cuidados paliativos y las urgencias extrahospitalarias, sin olvidar de la parte comunitaria donde se realizan intervenciones tanto en centros educativos como en centros cívicos o sanitarios.

Las sociedades científicas "debemos ser altavoz de la realidad de las consultas, visibilizar la Medicina de Familia, potenciar la formación de los profesionales y su capacitación". En muchas ocasiones, otros profesionales se ven amenazados antes el progreso de la Medicina de Familia, lo cual es erróneo, según Torres, pues la medicina progresa y los campos de actuación son infinitos. "La introducción de técnicas que mejoren la capacidad resolutiva de Atención Primaria es beneficioso para el paciente y esta es la única meta que debe tener la sanidad", ha dicho Torres.

PAPEL DE LAS FUTURAS GENERACIONES

Según la SEMG, dentro de las asociaciones estudiantiles se debe luchar por visibilizar la Medicina de Familia, tener la oportunidad de rotar con los médicos de familia tanto en el ámbito urbano como en el rural, como una oportunidad para iniciarse en la atención global de las personas, según se reclamó durante el debate interactivo.

Por su parte, David Martínez, enlace oficial para Organizaciones Médicas y de Pacientes de IFMSA-Spain, ha recordado que la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria es impartida, por lo general, en los últimos cursos del grado, "con poco reconocimiento de créditos y junto con otro gran número de asignaturas, lo que imposibilita poder estudiarla y comprenderla con la importancia que esta tiene".

Martínez ha reclamado incluir al estudiantado en la evaluación y toma de decisiones de la mejora de los planes docentes y formativos de las universidades, "porque las necesidades son diferentes a las de hace 20 años".

"Además, como futuros profesionales de la salud, nuestra voz debe ser tenida en cuenta en la toma de decisiones. Tenemos falta de referentes de la especialidad, no existen espacios de comunicación y debate con profesionales. Queremos conocer de primera mano lo que realmente supone la especialidad. No nos sentimos preparados para enfrentar la práctica profesional: no disponemos de herramientas tan básicas como habilidades comunicativas", según el representante de IFMSA-Spain.

Por su parte, Pedro Tárraga, que acaba de iniciar su residencia de MFyC en el Hospital de San Juan de Alicante, ha enviado un mensaje a los jóvenes que van a escoger esta especialidad, a quienes ha animado a que "pregunten" y les ha dicho que, si escogen Medicina Familiar, "van a hacer una buena elección".

"El papel de las universidades es clave para motivar a los estudiantes y hacerles ver lo que en realidad es la Medicina de Familia. Hay que darle una oportunidad, hay tantas plazas porque en realidad la Medicina de Familia es el pasado, el presente y el futuro de la Medicina", ha dicho.