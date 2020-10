La SEMG secunda la huelga general ante la "falta de medidas" para acabar con la "precaria" situación de la AP

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha secundado la huelga general, convocada este martes por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), para mostrar su rechazado al Real Decreto 29/2020 que permite que los médicos extracomunitarios puedan ser contratados sin tener hecha la especialidad, y por la "falta de medidas y soluciones" que pongan fin a las precarias condiciones en las que se trabaja en Atención Primaria.

"Una situación crítica en el primer nivel asistencial que ya se viene sufriendo mucho antes de que llegase esta crisis sanitaria que lo único que ha hecho es evidenciar su desbordamiento crónico. La falta de recursos humanos y materiales en el primer nivel asistencial viene arrastrándose y denunciándose desde hace años y se ha evidenciado aún más en esta pandemia. Sin embargo, los gestores no ponen medios para solventarlos", ha dicho la organización.

A su juicio, el real decreto abre las puertas a la contratación de miles de profesionales extracomunitarios sin especialidad para integrarlos en Atención Primaria. "Esto es un parche que no solo no pondrá fin a los problemas que tiene nuestro sistema sanitario, sino que además pone en riesgo a la calidad asistencial y a la ciudadanía que precisa de atención cualificada y que, en lugar de ello, la recibirá sin garantías de seguridad por parte de profesionales que no han terminado su formación especializada", han dicho desde la SEMG.

Además, ha apoyado la huelga porque los profesionales de Atención Primaria están "preocupados" por "carecer de las condiciones necesarias para atender a los pacientes" y para seguir ofreciendo una medicina resolutiva y de calidad, como "silenciosamente han realizado antes y durante la pandemia".

"Queremos que la población entienda que los responsables absolutos de que no reciban la atención que se merecen, y que nosotros quisiéramos darles, son los políticos y los gestores que están destruyendo con su pasividad y falta de consideración el nivel que proporciona la atención sanitaria directa y accesible a la población y a la comunidad. Debemos modificar ya la situación o mañana será tarde. Les exigimos que, sin demora, reviertan esta situación de la que sólo ellos son responsables y que sufrimos pacientes y profesionales sanitarios", ha dicho.

Finalmente, la SEMG ha avisado de que muchos médicos llevan semanas sin poder terminar de realizar todas las consultas telefónicas ni presenciales citadas en su prolongada jornada de trabajo, muchos profesionales sienten un gran estrés por no poder realizar su labor como les gustaría. Y todo ello, en plena segunda ola de la pandemia.

"Profesionales angustiados e insatisfechos, pacientes que no obtienen la respuesta que necesitan, y los políticos y gestores de manos cruzadas y mirando para el hospital y abandonando una vez más a la Atención Primaria. Por todo lo anterior, y ante la aprobación del RD 29/2020, cuyo contenido es una forma más de menosprecio a la Atención Primaria que además puede poner en riesgo la seguridad de los pacientes, desde la SEMG no nos queda más remedio que apoyar la huelga para ver si los políticos reaccionan y ponen solución a todos los problemas crónicos de la AP", ha zanjado.