SEMG apuesta por la implementación "real" de la investigación en Atención Primaria

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, ha destacado este viernes durante un encuentro informativo con los medios la necesaria apuesta por la implementación "real" de la investigación en Atención Primaria (AP), que es uno de los puntos de trabajo prioritarios para la Sociedad de cara al 2025.

Durante el encuentro, Rodríguez ha abordado el trabajo que ha realizado la SEMG durante el presente año, así como los logros alcanzados. En este punto, ha subrayado la importancia de que la Medicina de Familia "esté encima de la mesa" para poder solventar los desafíos que atraviesa y ha apuntado a los foros, congresos y formaciones que organiza la Sociedad y que permiten la participación activa de sus miembros y también la captación de talento joven, que es uno de los aspectos en los que más se están centrando.

Junto a esto, Rodríguez ha hecho hincapié en el impulso que desde SEMG se le quiere dar a la promoción de la investigación en AP, para lo que trabajan en un proyecto de la mano de Farmaindustria. Sobre esto, ha comentado que el objetivo es "crear una red básica de investigación en Atención Primaria", algo que requiere que los profesionales cuenten con tiempo en sus agendas para dedicarle a este ámbito y que en la actualidad es algo que no sucede "en la mayoría de las comunidades".

Igualmente, ha señalado que los programas de formación deben ir acompañados de la recertificación de los profesionales. La recertificación debería haber entrado en vigor a mediados de enero de 2016, pero hasta la actualidad no se le ha dado obligado cumplimiento, aunque la SEMG cuenta con su propio modelo desde hace varios años. Rodríguez ha indicado que los profesionales deberían someterse a esta recertificación cada cinco o seis años, igual que se hace en otros países.

En cuanto al trabajode la SEMG en investigación, también ha comentado la colaboración con la Red Española de Investigación en Covid persistente, que presiden, y que iniciará un proyecto para "acer un modelo matemático, probabilístico, que muestre la probabilidad que tiene una persona de estar enferma de Covid persistente.

Otro de los puntos destacados en los que trabajará la SEMG será la solicitud para la convocatoria RENACE, de registro nacional de centenarios. Rodríguez ha recordado que la Sociedad ya llevó a cabo un proyecto piloto en este sentido con 75 centenarios y ha explicado que, si acceden a esta convocatoria, el propósito será ampliar ese registro con más datos para identificar qué perfiles se asocian con el envejecimiento saludable. "¿Por qué estas personas llegan a los 100 años?", ha señalado que será la cuestión principal.

Por otra parte, preguntada por la valoración que hace la SEMG sobre la polémica de Muface, Rodríguez ha manifestado su compromiso "con un sistema de salud equitaivo universal y fuerte para todos" y ha puntualizado que los funcionarios "también están dentro de ese todos". Sin embargo, ha detallado que en este asunto no se puede tomar "una solución apresurada" porque se pueden cometer errores y que hay que tomar en consideración la necesidad de que exista una "suficiencia de recursos" para atender a todos los pacientes.

"Hay que intentar no perder calidad. Por incorporar a las personas de Muface no podemos hacer que el resto de personas pierdan calidad y tampoco que ellos pierdan calidad", ha añadido subrayando que este asunto se trata de "una oportunidad para reforzar el sistema publico".

"DEMANDA ASISTENCIAL DESBORDADA"

Por su parte, el portavoz de la SEMG, Lorenzo Armenteros, ha continuado enumerando algunas de las preocupaciones que tienen desde el punto de vista profesional. En este sentido, ha remarcado la "demanda asistencial desbordada" que sufren los médicos de familia desde la pandemia debido a un cambio en el perfil del paciente que acude con más frecuencia a consulta.

Según ha explicado, lo habitual antes era que las salas de espera estuvieran mayormente ocupadas por personas mayores, pero que ahora se atiende a numerosas personas jóvenes "que lo que quieren es medicalizar absolutamente cualquier aspecto de su vida" y "necesitan inmediatez y respuesta rápida". Esto ha supuesto un "cambio radical" para los profesionales y ha reclamado que se tiene que devolver el prestigio a la profesión para solventar los problemas.

"Necesitamos mecanismos de control de esa demanda desbordada con un personal cada vez más reducido porque no hay un recambio generacional, en el que también hemos puesto y tenemos puesto un empeño para esas deficiencias que se producen porque no hay recambio generacional y porque no hay una respuesta en las formaciones MIR que quieran nuestra especialidad, por diferentes motivos, quedan plazas libres y hay un gran número de renuncias y es una tendencia que queremos que cambie", ha señalado.

Igualmente, Armenteros ha indicado como prioridad de la SEMG el trabajo en los pilares básicos de la atención comunitaria, como son la alimentación, la actividad física, el sueño -a través de la Alianza por el Sueño-, y ahora también el cambio climático.

También ha querido abordar la salud mental, que es uno de los motivos de consulta principales de ese 'nuevo' perfil de paciente joven. En esta línea, ha resaltado que el trabajo de la SEMG va encaminado a la reducción del consumo de benzodiacepinas, del que España es líder, pero a la vez otorgando una gran importancia a brindar "una alternativa" para los pacientes.

Para la SEMG es también clave trabajar por la "accesibilidad" y la "continuidad asistencial", que son "dos elementos básicos" que definen la Atención Primaria, pero que últimamente se tiene "el temor de que puedan desaparecer". Armenteros ha apuntado que "hay algunas tendencias peligrosas" ya de la anonimización de la asistencia, esto es, que los pacientes no cuenten con un médico de familia de referencia al que conozcan y que les atienda a lo largo de su vida.

"Lo vemos como una amenaza que se pueda anonimizar nuestra asistencia y tú llegues a un centro de salud y la autoridad sanitaria te diga, 'le vamos a prestar la asistencia en el centro, pero no va a tener un médico, no será Juan o Pedro, será el de la 9, el de la 8 o el de la 16'. Y eso queremos y vamos a intentar que no exista porque una pieza básica (de la Medicina de Familia) es el médico con su nombre y con su cara", ha aseverado.

Con todo ello, Armenteros ha subrayado que "esos elementos de fortaleza, de continuidad asistencial, de personalidad, de asistencia" deben mantenerse para que la Atención Primaria continúe su labor como ha hecho hasta ahora y que pueda soportar algunas de las "tensiones" a las que se enfrenta, como es la falta de recursos. Al hilo, ha destacado la necesidad de que se dote a la AP con el presupuesto que necesita y que se defiende desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25 por ciento, y que junto al nivel hospitalario formen una "estuctura colaborativa".

Por último, la directora gerente de la SEMG, Sara Quintanilla,ha avanzado que el Congreso Nacional de la Sociedad de 2025 se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria entre el 12 y el 14 de junio, aunque ha recordado que en los días previos se organizarán algunas actividades.