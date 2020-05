SemFYC pide que la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada "sea en tiempo real, no diferida"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha manifestado su preocupación por la adjudicación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada se lleve a cabo electrónicamente, ya que "dificulta e impide la decisión personal en función de la elección de otros compañeros", y por tanto, propone que "sea en tiempo real, no diferida, implementando un modelo de elección presencial con un número reducido de asistentes en el caso que en la fecha designada la Fase de Desescalada permita movimiento intercomunidades".

En base a declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, prevé que la adjudicación de las plazas se lleve a cabo electrónicamente. Este procedimiento de elección telemática se ha anunciado como un mecanismo de elección en diferido y mediante una lista de preferencias enviada 12 horas antes de la adjudicación, por turnos y sin posibilidad de ratificación en directo.

Sin embargo, ante el método elegido "puede ocurrir que al ofertarse todas las plazas sin eliminación de aquellas ya elegidas, se pierda claridad y concreción en comparación con las convocatorias anteriores".

A ello añaden que la elección de plaza se puede realizar en turnos de mañana y tarde, se aumentarán aún más las desigualdades entre ambos. "Esto se debe a que la información del turno de tarde no está actualizada y aquellos solicitantes convocados en ese tramo horario no pueden acceder a información de calidad sobre el estado de real de las plazas. Debido a esta circunstancia, estos solicitantes pueden encontrarse ante una extensa y no depurada lista de opciones que les puede situar en clara desventaja", continuan.

Consideran que incluir cualquier plaza en la lista de preferencia de los solicitantes, que esta sea adjudicada de forma automática y que, posteriormente, el solicitante tenga potestad de renunciar a ella, puede incrementar el número de renuncias, lo que conlleva una mayor número de plazas vacantes. "Cabe señalar que si se da un volumen significativo de plazas vacantes en las Unidades Docentes de Hospitales de segundo y menor nivel y en las CCAA más pequeñas, es posible que se acentúen los importantes problemas de organización y dotación en recursos humanos, existentes de forma cuasi endémica, en estas áreas", advierten.

Por tanto, recuerdan que es posible realizarlo de una manera más justa para el sanitario que previsiblemente en la fecha propuesta, que l próximo mes de julio, se habrá llegado a la Fase III de Desescalada y en dicha fase se permiten, cumpliendo las medidas de seguridad e higiene adecuadas, entre otras actividades, la realización de seminarios, congresos y ferias científicas o de innovación de menos de 80 personas y el funcionamiento de todos los servicios de transporte público al 100%.

Así, ante este conjunto de circunstancias, propone que la elección sea en tiempo real, no diferida, implementando un modelo de elección presencial con un número reducido de asistentes en el caso que en la fecha designada la Fase de Desescalada permita movimiento intercomunidades.

Si no fuera posible por no llegar a la fase en la fecha prevista para la adjudicación, recomienda establecer como alternativa, un sistema combinado que permita la asistencia presencial a la correspondiente delegación autonómica y todas conectadas de modo telemático de tal forma que igualmente permita la elección en tiempo real. "Para ello podrían establecerse como sedes las delegaciones provinciales del Ministerio de Sanidad, a la que acudirían los aspirantes en sus turnos correspondientes y elegirían la plaza sabiendo a tiempo real cuáles quedan disponibles", señala.

Y, finalmente, pide "habilitar los mecanismos de control adecuados para evitar que la renuncia posterior pueda suponer la pérdida de las mismas y que queden UUDD con plazas vacantes".