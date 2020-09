Semfyc critica la burocratización de los centros de salud en plena pandemia

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) ha criticado burocratización de los Centros de Salud en plena pandemia por el Covid-19, tras el anuncio del Gobierno de su intención de cubrir mediante la prescripción de Incapacidad Temporal (IT) las bajas laborales de padres y/o madres de menores que necesiten cumplir el periodo de cuarentena por ser un contacto estrecho de un infectado por Covid-19.

"Queremos expresar nuestra oposición a esta medida que entendemos supone una interferencia grave sobre la capacidad de que nuestros médicos atiendan cuestiones de salud indemorables de la población en este contexto pandémico. Al mismo tiempo, supone convertir en certificadores burocráticos para las y los médicos que en estos momentos están centrados en contener los múltiples brotes epidémicos que se están detectando a diario en todas las comunidades", ha dicho la organización.

Debido a esta situación, desde Semfyc han llamado la atención y constatar algunos aspectos que deberían ser sobradamente conocidos por parte de políticos y gestores para adecuar las decisiones que a diario toman.

"Llevamos años denunciando la histórica infradotación por parte de las Administraciones de la Atención Primaria de Salud en lo que se refiere a espacio de acciones médicas. Esta minusvaloración se ha acrecentado y reforzado en el último decenio debido a una desinversión sostenida tanto en recursos como en personal, así como por una clara falta de previsión que ha conducido a la Atención Primaria a una situación crítica estructural a pesar de la cual hemos estado dando respuesta sostenida a la crisis de la COVID, desde febrero de 2020", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que la Administración ha fallado "gravemente" a la población y al sistema sanitario en la inversión en recursos en Atención Primaria, según los propios datos oficiales del Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) en la adición del gasto sanitario público total consolidado de la Administración Central, el Sistema de Seguridad Social, las mutualidades, las comunidades autónomas y las corporaciones locales en conceptos de 'Servicios hospitalarios y especializados' y 'Servicios primarios de salud'.

Además, ha denunciado que la Administración ha "fallado" en la dotación de médicos de familia en la Atención Primaria, así como en la

previsión y anticipación. "En su momento alertamos sobre la muy deficiente previsión en reposición de personal teniendo en cuenta que ya hemos entrado en el lustro en el que se produce la primera gran ola de jubilaciones de médicos de familia, que en algunas provincias puede llegar a afectar al 20 por ciento de la plantilla de Atención Primaria", ha apostillado.

Finalmente, Semfyc ha pedido elaborar un mecanismo socio laboral alternativo y no uno medicalizado para resolver esta necesidad social y laboral de conciliación a la que harán frente muchas familias; que es responsabilidad de todos entender el valor que tiene un acto médico en la actual crisis sanitaria de primera magnitud; y que no se puede "sobrecargar más" la Atención Primaria con procedimientos burocráticos dado que este nivel asistencial es un espacio de acciones médicas, no burocráticas.

"Es un contrasentido que los profesionales médicos tengamos que estar resolviendo procedimientos administrativos en lugar de estar centrados y concentrados en curar y atender a las personas enfermas, que cada día están llegando en mayor volumen a nuestros centros de salud", ha zanjado la organización.