SEIMC reclama que la microbiología clínica se considere servicio esencial con plena disposición

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha reclamado que la microbiología clínica se considere servicio esencial con plena disposición las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Las necesidades asistenciales durante la pandemia de COVID-19 han obligado a redefinir en muchos centros los horarios de actividad (24 horas, toda la semana) y a disponer de personal suficiente y adecuadamente formado para dar respuesta a una demanda creciente.

"La adecuada organización de los Servicios de Microbiología clínica posibilitó el integrar sistemas de diagnóstico molecular capaces de detectar SARS-CoV-2 en menos de una hora, lo que permitió descongestionar los servicios de urgencias, evitando así el colapso hospitalario", defiende Jordi Vila, expresidente de la SEIMC.

Por este motivo, desde la SEIMC se quiere reivindicar la importancia de que los servicios de microbiología no vuelvan a una situación anterior a la pandemia y se mantenga el 24x7, ya que "es fundamental reconocer la importancia y el valor de la microbiología clínica como un servicio esencial con una plena disposición las 24 horas del día".

"La continuidad asistencial y las técnicas de diagnóstico microbiológico rápido son fundamentales en el manejo de las infecciones. Las infecciones graves no tienen horario: los servicios de microbiología clínica de nuestros hospitales no se pueden parar", defienden.

Los laboratorios de microbiología han estado abiertos en la pandemia 24 horas al día, durante toda la semana. "No se hubiera entendido de otro modo, porque tanto los clínicos como los pacientes y la sociedad en general lo demandaban. Por eso, no se entienden los intentos en algunas áreas sanitarias de retroceder en el tiempo al horario de 8 a 15 horas, y a lo sumo, a ampliaciones mínimas de este horario obsoleto, parando máquinas y profesionales e impidiendo que los pacientes y los clínicos que los atienden dispongan del moderno diagnóstico microbiológico a tiempo real. Una situación que se agrava los f ines de semana, ya que las infecciones graves no entienden de días festivos", insiste Vila.