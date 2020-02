La SEHH entrega la 'Beca FEHH-Fundación CRIS' a la hematóloga Elham Askari

Publicado 10/02/2020 16:33:21 CET

El presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Ramón García Sanz, ha hecho entrega de la Beca FEHH-Fundación CRIS a la hematóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Elham Askari, por el trabajo 'Predicting disease progression in monoclonal gammopthy of undetermined significance and smoldering multiple myeloma'.

Esta beca, que cuenta con una dotación de 45.000 euros y tendrá un año de duración, está dirigida a socios de la SEHH que deseen realizar un proyecto de investigación en un centro de referencia en el extranjero en las áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia.

El acto de entrega de la 'Beca FEHH-Fundación CRIS' ha tenido lugar en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, en el marco de la última edición de la Reunión Anual de Conclusiones del 61º Congreso de la Asociación Americana de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés), organizada por la SEHH.