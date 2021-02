SEFH destaca el valor de los medicamentos genéricos y recuerda son "un aliado para la Farmacia Hospitalaria"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Olga Delgado, considera que los medicamentos genéricos han contribuido a garantizar los suministros de la Farmacia Hospitalaria durante esta pandemia, y recuerda que "siempre ha sido un aliado".

Asimismo, considera que tener producción de medicamentos genéricos en España y capacidad de reacción en situaciones de desabastecimientos como las sufridas en esta pandemia ha sido muy importante, por eso, las compañías de medicamentos genéricos "aportan un valor enorme".

"Se ha trabajado aumentando las líneas de producción de determinados fármacos para garantizar el suministro y eso ha sido una gran ayuda para los centros hospitalarios", explica en una entrevista recogida por Europa Press a 'En Genérico', donde además afirma que "el valor que el medicamento genérico ofrece para nuestro país va más allá de la bajada de los costes de las medicinas".

Asimismo señala que no se ha dado el debate sobre la dispensación de medicamentos genéricos, si deben o no tener prioridad frente a los fármacos de marca, en la Farmacia Hospitalaria. "Los profesionales de la medicación que se utiliza en el hospital están centralizados en la Farmacia Hospitalaria y esta pugna se dirime en otros ámbitos que no es su uso sino la capacidad de gestión que tienes con un medicamento u otro", recuerda.

"En el medio hospitalario no procede, a nosotros nos interesa poder ofrecer el tratamiento que el paciente necesita en ese momento, por eso para nosotros lo principal es el stock y dar acceso a los fármacos en cuestión. En todo momento, hemos estado muy pendientes de cómo se utilizaban los medicamentos pero en esta pandemia lo que nos hemos dado cuenta es que podemos encontrarnos con desabastecimientos", añade.

Por otro lado, ha recordado que esta crisis sanitaria ha enseñado la necesidad de agilizar los procesos de toma de decisiones. "Hay que hacer las cosas rápido, no podemos estar planificando eternamente y es fundamental tomar decisiones de manera ágil, pese a que tenemos que lidiar con mucha burocracia y quizás en este ámbito habría que trabajar con las administraciones de cara al futuro", añade.

De cara al futuro, Delgado explica que lo retos en cuanto a estrategias profesionales siguen siendo los mismos que antes de la pandemia pero quizás las formas en las que se aborden sea diferente. "Ahora tenemos que implicarnos más en el uso de vías telemáticas para la atención a los pacientes y en ser capaces de modificar procesos que la crisis sanitaria nos ha exigido. Son cuestiones que habrá que mantener en el tiempo", explica.

Asimismo, concluye "hay que profundizar en el desarrollo de la Telefarmacia, trabajar más con la continuidad asistencial con los profesionales de Atención Primaria y de la Farmacia Comunitaria. También, habrá que estudiar cómo acercar los tratamientos a los pacientes y cómo mejorarlos".