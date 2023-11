La SEED propone reducir el uso de material fungible para fomentar proteger el medio ambiente

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED), Vicente Pons, ha manifestado su compromiso con la protección del medio ambiente y ha señalado que deben "enseñar a reducir el uso excesivo de material fungible y aprender a separar para poder reciclar las grandes cantidades de material que diariamente se utilizan en nuestras unidades".

Durante la celebración de su 45 Congreso Nacional, que reúne en Sevilla a alrededor de 1.500 médicos especialistas en Digestivo, la SEED ha fomentado la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

"Nuestra sociedad representa a los médicos endoscopistas del país y queremos fomentar entre ellos la educación en sostenibilidad. Es nuestro propósito generar una línea de sensibilización y formación en protección del medio ambiente", ha indicado Pons, quien ha añadido que "se sabe que una intervención educativa adecuada puede reducir en más del 30 por ciento la huella de carbono que generamos en las unidades de endoscopia".

Este viernes en el Sevilla International Convention Center tendrá lugar un simposio con dos objetivos: conocer la magnitud del problema desde una visión científica no médica y aprender a separar los residuos generados en las unidades de endoscopia desde una perspectiva de su composición material.

El interés de la SEED por reducir la emisión de gases efecto invernadero se ha plasmado en la nueva iniciativa que su junta directiva ha llevado a cabo este año para estimar la huella de carbono, 'alcance 1 + 2', de su congreso nacional.

Con ello, neutralizarán dicha emisión mediante la promoción de sumideros naturales a nivel nacional. "Nuestra intención para próximas ediciones es extender el cálculo de la huella de carbono hasta el alcance 3 y equilibrar la totalidad de la misma, aumentando la inversión que hagamos en proyectos de revitalización de sumideros de carbono naturales", ha añadido Pons.

En este sentido, The European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGE-ESGENA ) recomiendan que la endoscopia gastrointestinal se convierta en una práctica con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.